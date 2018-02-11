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    Uçaklar, obüs ve tanklar terör hedeflerini vuruyor...

    AA
    11.02.2018 - 19:21 | Son Güncelleme:

    Suriye'nin Afrin bölgesinde, belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı. Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyulurken sınır birliklerine askeri araç, gereç ve personel takviyesi ise sürüyor.

    TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

    Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan uçaklar karadan ise fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altına alındı.

    AFRİN SINIRINA SEVKIYAT SÜRÜYOR

    Kilis’ten, Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin sınırına zırhlı personel taşıyıcı ile tank sevk edildi.

    Fırat Kalkanı Bölgesinden tırlara yüklenen zırhlı personel taşıyıcılar ile tanklar, Kilis üzerinden Afrin sınırına sevk ediliyor. Askeri sevkiyatlar sınır hattına gün boyu sürerken, sevkiyatların Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kritik noktalara yapılacağı bildirildi.

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    Etiketler: Afrin , harekat , uçak , son dakika
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