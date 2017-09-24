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    Uçaklar ev çöpleri sayesinde uçacak! İşte yeni çılgın teknoloji

    chip.com.tr
    24.09.2017 - 07:25 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 07:25

    British Airways, Doc Brown'un geleceğe yolcuğundan ve Mr. Fusion'dan bir ipucu alarak çöplükleri jet yakıtına dönüştürmek için yenilenebilir yakıt firması Velocys ile bir ortaklık kuruyor.

    Önerilen tesisler, sıradan ev çöplerinin yüz tonlarcasını, jet yakıtı da dahil olmak üzere yenilenebilir yakıta dönüştürüyor. British Airway, 2050 yılından önce emisyonunu %50 düşürme kararını almış durumda ve bu ortaklığın doğru yolda bir adım olduğunu düşünüyor.

    Firma, yaptığı basın açıklamasında ilk tesisin British Airways'in Londra'dan San Jose, Kaliforniya ve New Orleans, Louisiana 787 Dreamliner uçuşları için yıl boyu yakıt sağlayabileceğini söylemekteydi. Havayolu firması, önümüzdeki on yıl içerisinde yenilenebilir yakıt kullanımını arttırmayı planlıyor.

    Uçaklar ev çöpleri sayesinde uçacak İşte yeni çılgın teknoloji

    International Airlines Group CEO'su Willie Walsh'ın söylediği üzere ev çöplerini jet yakıtına dönüştürmek, sadece temiz yakıt oluşturmakla kalmıyor aynı zamanda da çöplük boyutlarını da azaltarak birden fazla alanda fayda sağlıyor. Yeni çalışma yöntemlerinden en modern ve verimli hava taşıtlarına yatırım yapmaya kadar pek çok alanda ve emisyonu azaltmak için araştırma ve yeni yollar bulmayı kapsayan köklü bir geçmişleri olduğunu belirten CEO, bu ortaklığın da bu geleneği devam ettirdiğini söylüyor.

    Etiketler: British Airways , teknoloji , uçak , yakıt
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