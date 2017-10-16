Uçak yolculuğu sırasında vücudunuzda neler oluyor?

1- Dehidrasyon

Dehidrasyon, bilindiği üzere vücudun aldığı sıvı miktarından daha fazlasını kaybetmesi anlamına gelir. İşte uçak yolculuğu sırasında vücudumuzda olan şeylerden ilki, dehidrasyondur.

Uçaktayken soluduğunuz hava fazlasıyla kurudur, çünkü havanın bir kısmı, dışarıdaki nemi düşük havadan gelir. Kabin içindeki bağıl nem oranı %5 ile % 35 arasında değişiklik gösterir. Bu da, bazı çöller ile karşılaştırılabilir bir orandır! Bu nedenle yolculuğunuz öncesinde ve sırasında su içmek, yorgunluğu ve baş ağrılarını önlemeye yardımcı olur.

2- Tat kaybı

Yemek yemek havadayken tamamen farklı olabilir. Çünkü nem eksikliği, mukoza zarlarınızı kurutur ve bu da tat alma duyunuzu zayıflatır. Aynı şekilde uçakta maruz kaldığınız motor gürültüsü de tatlı ve tuzlu gıdaları tatma kabiliyetinizi %30 gibi ciddi bir oranda azaltabilir.

3- Şişkinlik

Uçaklar, alışık olduğunuzdan daha düşük bir hava basıncında basınç altındadır. Bu da, vücudunuzdaki gazın genişlemesine neden olur. Ve bu durum, sizin vücudunuza şişkinlik hissi olarak geri döner. Bu yüzden uçak yolculuğu sırasında gaz krampları yaşamanız son derece olasıdır.

4- Kulak ağrısı

Kulaklarımız, hava basıncında yaşanan hızlı değişiklikleri düzenleyemezler. Bu da, uçak yolculuğu sırasında kulak ağrısı ve kulak tıkanması gibi problemlere neden olabilir. Bunu hafifletmek için burnunuzu parmaklarınızla tutup, ağzınızdan hafif bir nefes aldıktan sonra, ağzınız da kapalı iken havayı genzinizden kulağınıza gönderin. Bu harekete valvava manevrası denir.

Güvenli uçuşlar!