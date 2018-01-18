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    Uçak böyle çıkarıldı

    DHA
    18.01.2018 - 15:15 | Son Güncelleme:

    ANKARA-Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı’na indikten sonra pistten çıkarak denize 25 metre kala toprağa saplanıp yamaçta duran ’PC8622’ sefer sayılı ’TC-CPF’ tescilli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı için kurtarma operasyonu başlatılmıştı. Uçak 2 vinç ile yerinden kaldırıldı.

    Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkan uçak için saat 04:00 sıralarında başlayan kurtarma çalışmalarında kurulan 500 ve 350 tonluk 2 vinç, titiz bir hazırlığın ardından 10 saat sonra harekete geçirildi. Vinç tarafından yerden az bir mesafe kaldırılan ve bağlı olduğu halatları test edilen uçak yeniden yere bırakıldı. Bir süre sonra yeniden kaldırılan ve altındaki çamur itfaiye araçlarının sıktığı su ile temizlenen uçak son güvenlik kontrollerinin ardından vinçlerle kanat ile ön ve arka kısmından bağlanan halatla havaya kaldırıldı. Bulunduğu yerden alınan uçak pistte indirilecek.

    Trabzon Valisi Yücel Yavuz ile Trabzon Havalimanı Mülki İdare Amiri Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu da çalışmayı izledi.

    VATANDAŞLAR ATEŞ YAKTI, ÇALIŞMAYI İZLEDİ

    Uçağın kaldırılması ile ilgili yürütülen kurtarma çalışmalarını vatandaşlarda ilgiyle izledi. Yol kenarında tel örgüler arkasından, üst geçit üzerinden ve yamaçlardan çalışmaları izleyen vatandaşlardan bazıları üşüyünce ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Hüseyin Köksal adlı vatandaş çalışmanın uzaması üzerine ısınmak için ateş yaktıklarını belirterek ''Uçağın nasıl kaldırılacağını merak ediyoruz. Gerekirse yardıma gidebiliriz'' dedi.

    NELER YAŞANMIŞTI?

    Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait PC 8622 sefer sayılı Zeynep isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, cumartesi gecesi saat 23.26'da Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada kontrolden çıktı, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. 162 yolcu ve 6 mürettebatı ekiplerin müdahalesi ile 24 dakikada tahliye edilebildi. Kaza ile ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

    TRABZON HAVALİMANI

    1957 yılında hava trafiğine açılan Trabzon Havalimanı, Türkiye'nin trafikler yönünde en önemli havalimanları içinde yer alıyor. 2 bin 640 metre uzunluğu, 45 metre genişliğe ve 7.5 metre banket genişliğine sahip pisti bulun havalimanı orta ebatlı uçakların inmesine uygun ICAO standartlarında yer alıyor. Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul-Ankara ve Adana'ya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyor. Dış hatlarda da Riyad, Düsseldorf ve El Kasım havalimanlarına ise haftada toplam 4 sefer gerçekleştiriliyor. Trabzon Havalimanı'na her yıl 29 binin üzerinde uçak iniş-kalkış yapıyor.

    Uçak böyle çıkarıldı

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