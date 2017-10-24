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    Uçak düşerken yaptı! Nişanlısı şok oldu...

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 07:04 | Son Güncelleme:

    Avustralya'dan Bali'ye sefer yapmakta olan bir yolcu uçağı teknik bir arıza nedeniyle irtifa kaybetmeye başladı. Kabin şiddetle sarsılırken oksijen maskeleri açıldı. Yolcular panik içindeyken İngiliz bir yolcu nişanlısına evlilik teklif etti.

    Avustralya'dan Bali'ye sefer yapmakta olan bir yolcu uçağı, teknik bir aksaklık yüzünden kısa süre içinde irtifa kaybedince, kabin şiddetle sarsılmaya, oksijen maskeleri açılmaya ve uçuş ekibi yolculara "Lütfen kaza pozisyonu alın" anonsları yapmaya başladı. Ancak yolcuların hemen hemen hepsi panik içindeyken, İngiliz bir yolcu nişanlısına evlenme teklif etmeyi tercih etti

    Londra'da yaşayan avukat Chris Jeanes, nişanlısı Casey Kinchella'ya Bali'deki romantik bir tatil esnasında evlenme teklif etmeye karar verdi. Bu amaçla AirAsia Havayolları'nın uçağına binen çiftin yolculuğu beklenmedik bir soruna sahne oldu.

    Uçak düşerken yaptı Nişanlısı şok oldu...

    Sabah gazetesinde yer alan habere göre uçak, henüz açıklanmayan bir nedenle, kalkıştan 25 dakika sonra 30 bin fit yükseklikten 20 bin fite inmek zorunda kaldı. 9 dakika içinde 10 bin fit irtifa kaybeden uçakta tam bir panik havası yaşanırken, oksijen maskeleri düşmeye başladı. Uçakta yolcuların çığlıkları yankılandı

    Ciddi düşme tehlikesini hisseden Jeanes, evlilik teklifini erkene alarak yanında taşıdığı yüzüğü uçakta nişanlısı Casey Kinchella'ya uzattı. NBC'ye konuşan Jeanes, "Şanslıydım ki bana 'Evet' dedi. Ancak yere indikten sonra kararını değiştirip değiştirmediğini yine de sordum" ifadelerini kullandı.

    Olayın 15 Ekim'de gerçekleştiği öğrenilirken, "Kabin basıncı düşen Airbus A320 tipi uçağın, kalkıştan 25 dakika sonra geri dönerek Pert şehrindeki havalimanına iniş yaptığı ve olayla ilgili araştırmanın sürdüğü" belirtildi. İngiliz basınında yayımlanan haberlere göre ise çiftin Bali'deki tatillerine ulaşmayı başardıkları aktarıldı.

    Etiketler: nişanlı , evlilik teklifi
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