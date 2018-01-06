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    Uçağa yetişmeye çalışan pilot aracıyla takla attı

    İHA
    06.01.2018 - 10:54 | Son Güncelleme:

    Uçağa yetişmeye çalışan pilot, bariyerlere ve yol kenarında bulunan bir yayaya çarparak takla attı. Kazada iki kişi yaralandı.

    İddiaya göre, uçağa yetişmek isteyen pilot, İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda seyir halindeyken sol tarafından başka bir aracın aniden şerit değiştirmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere vurdu ve ardından yol kenarında bulunan bir yayaya çarparak takla attı.

    Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri aracın çarptığı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı vatandaş daha sonra ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Kaza sonrası kamyonetin yola devrilmesi sonucu Basın Ekspres Yolu'nda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Polis ekipleri, yolu açabilmek için kaza yerine yakın bir inşaat şantiyesindeki kepçeden yardım istedi. Olay yerine gelen kepçe yardımıyla kamyonet düzeltilerek yol kenarına alındı. Kazada hafif yaralanan ve uzun süre kazanın şokunu atlatamayan pilot hastaneye gitmeyi kabul etmeyince ambulansta ayakta tedavi edildi.

    Uçağa yetişmeye çalışan pilot aracıyla takla attı

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