Üç yıl önceki kaza yılan hikayesine döndü

2014 yılında yaşanan basit bir trafik kazası davası bilirkişiler ve Adli Tıp Kurumu’ndan gelen çelişkili raporlar yüzünden bir türlü karara bağlanamadı. 29 Mart 2014 günü Büyükçekmece’de yaşanan kazada olay günü 25 yaşında olan Umut Tutuş, 44 yaşındaki Zeynel Altınsoy yönetimindeki araca kavşakta arkadan çarptı. Olay yerine gelen polisler Umut Tutuş’un 2.32 promil alkollü olduğunu ve ehliyeti olmadığını tespit etti. Tutuş’un kavşağa hızlı girdiğine dair de tutanak tutuldu.



“BÜTÜN KUSUR BENDE” DEDİ



İfadesi alınan Tutuş, alkollü olduğunu kabul ederek tüm kusurun kendisinde olduğunu söyledi. Karakolda ifade veren Zeynel Altınsoy da Umut Tutuş’tan şikayetçi olmadığın uzlaşmak istediğini söyledi.



Ancak Tutuş’un avukatları dosyanın bilirkişiye gönderilmesi için Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuruda bulundu. Hakimliğe 3 Kasım 2014 tarihinde ulaşan bilirkişi raporunda, Zeynel Altınsoy’un sola dönmek üzereyken sinyal vermediği ve sola doğru yanaşmadığı için kazada, “Asli derecede” kusurlu olduğu belirtildi.



BİLİRKİŞİ RAPORU “ASLİ KUSURLU DEĞİL” DEDİ



Araca arkadan çarpan Umut Tutuş’un ise, “Tali kusurlu” olduğu değerlendirilen raporda, kazanın kural ihlali yüzünden olduğu ve bu sebeple Tutuş’a ehliyetsiz araç kullandığı için “kusur izafe edilemeyeceği” belirtildi. Raporda Tutuş’un alkollü oluşuna dair ise, “Bu hususun kazanın oluşumuna etkisinin olup olmadığının değerlendirilmesinin sayın hakimliğin takdirindedir” ifadeleri kullanıldı.



İKİNCİ RAPOR; “ASLİ KUSURLU”



Altınsoy ailesinin bilirkişi raporuna itiraz etmesiyle birlikte davanın açıldığı Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi dosyanın bir bilirkişiye daha gönderilmesine karar verdi. 31 Ağustos 2016 tarihinde mahkemeye ulaşan yeni bilirkişi raporunda ise, Umut Tutuş’un alkollü olarak kavşağa hızlı girdiğine değinilerek yüzde 75 oranında asli kusurlu olduğuna kanaat getirildi. Zeynel Altınsoy ise, yüzde 25 oranında tali kusurlu bulundu.



ADLİ TIP DA KUSURLU BULMADI



Mahkeme iki bilirkişi raporundaki çelişkilerin giderilmesi için bu kez dosyayı Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. 15 Haziran 2017 tarihinde mahkemeye ulaşan Trafik İhtisas Dairesi Başkanı ve 2 Trafik İhtisas Mühendisi imzalı raporda 25 yaşındaki Umut Tutuş yüzde 25 oranında tali kusurlu bulundu. Tutuş’un kusurlu olduğu bölüm olarak ise, yeterli takip mesafesi bırakmaması ve önündeki aracın sola yöneldiğini fark ettiğinde kendi varlığını belli edecek şekilde öndeki aracı uyarmadığı yönünde oldu.



Raporda Zeynel Altınsoy’un ise sola iyice yanaşmadan dönüşe geçtiği için diğer şoförün seyir dengesini bozarak kazaya sebebiyet verdiği belirtilerek asli kusurlu olduğu belirtildi.



ÇELİŞKİLERİ SON RAPOR GİDERECEK



Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporu inceleyen mahkeme, raporlar arasında çelişki olduğuna dikkat çekerek Adli Tıp Kurumu’na yeniden yazı yazılarak en az 7 uzmanın katılımıyla genişletilmiş uzmanlar heyetince inceleme yapılarak rapor hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.