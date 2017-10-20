Ara
MENÜ
Hürriyet Cumartesi Haberleri

HÜRRİYET CUMARTESİ

    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Üç yeni diziden beklentiler

    Üç yeni diziden beklentiler

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 13:04 | Son Güncelleme:

    Yılın en iddialı üç dizisi birden önümüzdeki hafta başlıyor. Ekranda bu yıl izleyeceğimiz en güçlü kadrolar, en ‘tutma garantili’ hikâyeler sezonun rengini belirleyecek.

     Üç yeni diziden beklentiler

    MASKÜLEN KUŞAĞI ALTÜST EDECEK

    Çukur-Show TV - Pazartesi

    Geçen sezon ‘İçerde’nin yarattığı heyecanı ‘Çukur’ devralıyor. Belki de sezonun en göz kamaştırıcı oyuncu kadrosuna sahip. Ercan Kesal, Perihan Savaş bir yanda, önceki yılın en hızlı parlayan yıldızı Dilan Çiçek Deniz, ‘İçerde’yle nefes kesen Rıza Kocaoğlu ve Aras Bulut İynemli diğer yanda... Bir süredir iyi ve uzun soluklu bir işte izlemeyi beklediğimiz Erkan Kolçak Köstendil de en güzel bonus. Ekip ‘İçerde’yle ortak görününce hikâyenin de aynı dizinin ‘çakma’sı olacağı beklentisi yayıldı haliyle. Ama set, tempo, cast, müzik, sanat yönetimi benzese de hikâye başka. İynemli’nin canlandırdığı Yamaç’ın mafyöz ailesinden sıyrılma çabası dizinin ana motoru. Aşk, entrika, suç, intikam işleri peşinden geliyor. Pazartesi akşamları ‘Söz’ ve ‘Kayıtdışı’nın yarıştığı maskülen kuşağı altüst edecek gibi görünüyor.

    Üç yeni diziden beklentiler

    EN İDDİALILARDAN BİRİ

    Kadın - Fox TV - Salı

    Yeni diziler arasında henüz geçen sezonun ‘Anne’si kadar ağlatmalı bir şey bulamadıysanız, salıyı bekleyin. Özge Özpirinçci’nin fragmandan bile insanı müthiş etkileyen sade ve içten oyunculuğuyla genç bir anneyi canlandırdığı ‘Kadın’ kalbimizi paramparça etmeye aday. Özge Özpirinçci’ye eşlik eden Bennu Yıldırımlar işin dramatik üstünlüğüne artı bin katıyor. Çocuk ajitasyonunun dozu kaçmazsa salı akşamlarının en iddialı dizilerinden biri olabilir.

    Üç yeni diziden beklentiler

    İYİ BİR ALTERNATİF

    Ufak Tefek Cinayetler - Star TV - Salı

    Kadro epey güçlü olsa da, insanda ‘bunun önceden daha iyi yapılmışı var’ hissi bırakıyor. ‘Desperate Housewives’, ‘Big Little Lies’ epey bir esin kaynağı olmuş gibi duruyor. Yine de çok güçlü dört kadın karakterin sırlı dünyası güzel kurulursa, AB izleyicisine iyi bir alternatif olabilir. Gökçe Bahadır ve Mert Fırat’tan beklenti yüksek.

    Üç yeni diziden beklentiler

     

    Etiketler: Ufak Tefek Cinayetler , keyif
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri