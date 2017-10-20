 Üç yeni diziden beklentiler

MASKÜLEN KUŞAĞI ALTÜST EDECEK

Çukur-Show TV - Pazartesi

Geçen sezon ‘İçerde’nin yarattığı heyecanı ‘Çukur’ devralıyor. Belki de sezonun en göz kamaştırıcı oyuncu kadrosuna sahip. Ercan Kesal, Perihan Savaş bir yanda, önceki yılın en hızlı parlayan yıldızı Dilan Çiçek Deniz, ‘İçerde’yle nefes kesen Rıza Kocaoğlu ve Aras Bulut İynemli diğer yanda... Bir süredir iyi ve uzun soluklu bir işte izlemeyi beklediğimiz Erkan Kolçak Köstendil de en güzel bonus. Ekip ‘İçerde’yle ortak görününce hikâyenin de aynı dizinin ‘çakma’sı olacağı beklentisi yayıldı haliyle. Ama set, tempo, cast, müzik, sanat yönetimi benzese de hikâye başka. İynemli’nin canlandırdığı Yamaç’ın mafyöz ailesinden sıyrılma çabası dizinin ana motoru. Aşk, entrika, suç, intikam işleri peşinden geliyor. Pazartesi akşamları ‘Söz’ ve ‘Kayıtdışı’nın yarıştığı maskülen kuşağı altüst edecek gibi görünüyor.

EN İDDİALILARDAN BİRİ

Kadın - Fox TV - Salı

Yeni diziler arasında henüz geçen sezonun ‘Anne’si kadar ağlatmalı bir şey bulamadıysanız, salıyı bekleyin. Özge Özpirinçci’nin fragmandan bile insanı müthiş etkileyen sade ve içten oyunculuğuyla genç bir anneyi canlandırdığı ‘Kadın’ kalbimizi paramparça etmeye aday. Özge Özpirinçci’ye eşlik eden Bennu Yıldırımlar işin dramatik üstünlüğüne artı bin katıyor. Çocuk ajitasyonunun dozu kaçmazsa salı akşamlarının en iddialı dizilerinden biri olabilir.

İYİ BİR ALTERNATİF

Ufak Tefek Cinayetler - Star TV - Salı

Kadro epey güçlü olsa da, insanda ‘bunun önceden daha iyi yapılmışı var’ hissi bırakıyor. ‘Desperate Housewives’, ‘Big Little Lies’ epey bir esin kaynağı olmuş gibi duruyor. Yine de çok güçlü dört kadın karakterin sırlı dünyası güzel kurulursa, AB izleyicisine iyi bir alternatif olabilir. Gökçe Bahadır ve Mert Fırat’tan beklenti yüksek.