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Üç yatırım torbasından ilki çıktı

ANKARA
15.02.2018 - 23:35 | Son Güncelleme:

YATIRIM ortamının iyileştirilmesi amacıyla hükümetin hazırladığı üç torba tasarından biri Meclis Genel Kurulu’ndan geçti.

Ticari işlemler, tapu, harçlar ve belediye işlemleriyle ilgili değişiklikler getiren 35 maddelik yasaya göre, borçlu ile alacaklı arasındaki kredi veya borç sözleşmelerinin, tapu müdürlüklerince resmi senet düzenlenmeden, ilgililerce tapu müdürlüklerine bizzat talepte bulunmadan tapuya tescili sağlanacak. Şirket kuruluşlarının ticaret sicil memurluklarına bildirilmesi, SGK’ya da bildirilmesi anlamına gelecek ve iş yeri SGK tarafından tescil edilmiş olacak. Kırsal bölgelerde, mera vasfında olan yerlere de baz istasyonu ve diğer elektronik haberleşme altyapıları kurulabilecek.

E-BELEDİYE ZORUNLU

Tüm belediyeler elektronik bilgi sistemi kuracaklar. İçişleri Bakanlığınca bildirim yapılmasından itibaren e-Belediye çalışması bir yıl içinde tamamlanacak. Vatandaşların belediye hizmetlerinden elektronik veya mobil imza ile yararlanabilecek. Bankalar ile anlık veri transferi sağlanarak vatandaşların vergi ve fatura ödemelerini sistem üzerinden yapabilmesi mümkün olacak.

KOBİ’DE REHİN GENİŞLETİLDİ

KOBİ’lerin sahip olduğu her türlü taşınır ve hak üzerinde rehin hakkı kurulabilecek. Rehin edilen taşınır varlığın gelecekteki her türlü faiz, sigorta gibi hukuki getirileri ile doğal ürün ve ikamesi mallar, taşınır varlık ile birlikte doğrudan rehin kapsamına girecek. Rehin kaldırma süreleri de artırıldı. Alacak son bulduğunda, yabancı alacaklı 30, Türk alacaklı 15 gün içinde rehin kaydını sicilden sildirmek için başvuruda bulunacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere para cezası uygulanacak.

Etiketler: gazetehaberleri , yatırım , torba
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