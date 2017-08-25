MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet>Eğitim>Üç üniversiteye 21 öğretim üyesi alınacak

    Üç üniversiteye 21 öğretim üyesi alınacak

    AA
    25 Ağustos 2017 - 11:24Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 11:24

    Pamukkale, Süleyman Demirel ve İstanbul Aydın üniversitelerine toplam 21 öğretim üyesi alınacak.

    Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Honaz Meslek Yüksekokuluna 2 doçent alımı yapılacak.     

    Süleyman Demirel Üniversitesinde Diş Hekimliği, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Teknoloji ve Tıp fakültelerinde istihdam edilmek üzere 4 profesör, 5 doçent alınacak.     

    İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği, Eğitim, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakülteleri ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna 9 profesör ile 1 doçent alımı gerçekleştirilecek.     

     

     

     

     

     

    Etiketler: öğretim üyesi , Resmi Gazete , üniversite
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri