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    Üç ülke komutanlarından kritik temaslar

    Uğur ERGAN / ANKARA
    23.09.2017 - 10:05 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 11:02

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKYB) bağımsızlık referandumuna karşı çıkan Türkiye, İran ve Irak’ın Genelkurmay Başkanları arasında da bir görüşme trafiği yaşanacak.

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 4 Ekim’de Tahran’a yapacağı ziyaret öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran’a giderek bu ülkenin Genelkurkmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile görüşecek. Bakıri 15 Ağustos’ta Ankara’ya gelmişti. Akar’ın İran ziyaretinde Irak’ın yanısıra iki ülkenin garantör ülke konumda olduğu Suriye’deki gelişmeler, çatışmasızlık bölgeleri ve terör örgütü PKK ile mücadele ele alınacak.

    Üç ülke komutanlarından kritik temaslarIrak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi bugün geldi. Yetkililer, Irak Genelkurmay Başkanı’nın bölge ziyaretleriyle ilgili bazı çalışmalara yapıldığını söyledi. Irak Genelkurmay Başkanı’nın temaslarında da gündem Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması ile DEAŞ’la mücadele olacak.

    Üç ülkenin Dışişleri Bakanları da çarşamba günü New York’ta BM Genel Kurul toplantıları sırasında görüşmüş ve Barzani’ye referandumdan vazgeç çağrısı yapmışlardı.

    Etiketler: akar , bakıri , ganimi
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