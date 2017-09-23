Üç ülke komutanlarından kritik temaslar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 4 Ekim’de Tahran’a yapacağı ziyaret öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran’a giderek bu ülkenin Genelkurkmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile görüşecek. Bakıri 15 Ağustos’ta Ankara’ya gelmişti. Akar’ın İran ziyaretinde Irak’ın yanısıra iki ülkenin garantör ülke konumda olduğu Suriye’deki gelişmeler, çatışmasızlık bölgeleri ve terör örgütü PKK ile mücadele ele alınacak.

Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi bugün geldi. Yetkililer, Irak Genelkurmay Başkanı’nın bölge ziyaretleriyle ilgili bazı çalışmalara yapıldığını söyledi. Irak Genelkurmay Başkanı’nın temaslarında da gündem Irak’ın toprak bütünlüğünün korunması ile DEAŞ’la mücadele olacak.

Üç ülkenin Dışişleri Bakanları da çarşamba günü New York’ta BM Genel Kurul toplantıları sırasında görüşmüş ve Barzani’ye referandumdan vazgeç çağrısı yapmışlardı.