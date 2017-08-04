MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>‘Üç silahşörler’e müebbet hapis

    ‘Üç silahşörler’e müebbet hapis

    AA
    04 Ağustos 2017 - 12:12Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 12:12

    İngiliz mahkemesi, bombalı ve bıçaklı terör saldırısı hazırlığında olmakla suçlanan Naweed Ali (29), Khobaib Hussain (25), Mohibur Rahman (33) ve Tahir Aziz’i (38) ömür boyu hapse mahkum etti.

    MAHKEME tutanaklarına yansıyan bilgilere göre, polis takibine alınan Ali’nin aracında yapılan aramada boru tipi bir bombanın yanı sıra, sahte bir tabanca ile üzerinde ‘kafir’ yazılı bir satır bulundu.
    Tutanaklara göre, sanıkların saldırıyı nerede düzenlemeyi planladıklarına dair bir bulguya ise ulaşılamadı.
    Sanıkların mesajlaşmak için kullandıkları bir telefon uygulamasında kendilerine ‘üç silahşörler’ lakabını verdikleri de mahkeme kayıtlarına yansıdı.
    İngiliz iç istihbarat servisi MI5’ın grubu izlemek için ‘Hero Couriers’ adlı bir paravan kurye şirketi kurduğu ve böylece sanıkların araçlarını takibe aldığı ortaya çıkmıştı.

    AVUKAT POLİSİ SUÇLADI
    Sanıkların avukatı Gareth Peirce, müvekkillerinin masum olduğunu belirterek, kararı eleştirdi. Avukat Peirce, polisi müvekkillerinin araçlarına sahte delil yerleştirmekle suçladı.
    Davayı da 1974’de Birmingham’da havaya uçurulan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği meyhane saldırısı ile ilgili davaya benzeten Peirce, söz konusu davada 6 İrlandalının ömür boyu hapse mahkum edildiğini ve 1991’de suçsuz olduklarının ortaya çıkmasıyla serbest bırakıldığını hatırlattı.
    Polisin sahte delil üretmesi ve bazı delillerin üzerini örtmesi nedeniyle hapis yatan İrlandalılara 2001 yılında 840 bin ila 1 milyon 200 bin sterlin tazminat ödenmişti.

    Etiketler: ingiltere , TERÖR , mahkum , ÜÇ SİLAHŞÖRLER
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri