İki sendikadan rehberlik yönetmeliğine dava

Eğitim sendikaları ‘Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ni yargıya taşıdı. Eğitim-Sen ve Eğitim İş art arda yaptıkları açıklamalarla rehber öğretmenlere bu yönetmelikle getirilen nöbet tutma zorunluluğuna ve alan mezunu olmayanların ‘rehber öğretmen’ olarak atanmasına karşı dava açtıklarını belirttiler. Sendikalar şu açıklamalarda bulundu:

TACİZ VE İSTİSMARIN ÖNLENMESİNDE ETKİLİ

EĞİTİM SEN: Yayınlanır yayınlanmaz eğitim emekçilerinin hedefi haline gelen ve büyük tepki çeken “Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında sadece eğitim sisteminde değil, öğrenciler ve eğitim emekçileri açısından da sonuçları yıkıcı olacak bir dizi düzenleme gerçekleştirildi. Yönetmelikle “Rehberlik ve Psikolojik Danışma” hizmetleri ‘Rehberlik’ hizmetleriyle sınırlandırıldı, “Rehberlik ve Psikolojik Danışma” öğretmenlerinin öğrencilere psikolojik danışma hizmeti vermesine olanak tanıyan bütün kurallar yürürlükten kaldırıldı, (aldıkları eğitimle elde ettikleri) psikolojik danışman unvanları ellerinden alındı. Ayrıca “Rehberlik ve Psikolojik Danışma” öğretmenlerine, görevleriyle ilgili olmayan konularla ilgili ve çalışma saatleri dışında görev verilmesinin önü açıldı, “eğitim öğretim kurumlarında, rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde ders, nöbet, sınav gibi alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilemez” hükmü kaldırıldı. Yeni yönetmelik, her düzeydeki eğitim kurumunda eğitimine devam eden öğrencilerin psikolojik danışma hizmeti alamaması sonucunu doğuracak. Taciz, istismar gibi önemli sorunların tespiti ve önlenmesinde ‘’Rehberlik ve Psikolojik Danışma” öğretmenleri önemli bir rol üstleniyor, öğrencilere psikolojik danışman olarak destek sunuyor, yaşananları raporluyor, bu suçlara karışanların tespiti ve cezalandırılmasında girişimde bulunuyor. Yönetmelikle yaşanan bu suçların/sorunların önlenmesi ve ortaya çıkarılması konusunda ciddi sorunlar yaşanacak. Söz konusu hukuksuzluğun önlenmesi ve getirilen hükümlerin yaratacağı tahribatı engellemek amacıyla yönetmeliği 14 Kasım 2017 itibariyle yargıya taşıdık

MADDELERDE ÇELİŞKİLER VAR

EĞİTİM İŞ: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri okullarımızın vazgeçilmezidir. Bu nedenle; psikolojik danışmanlığı okullarımızdan kaldıran, görevleriyle bağdaşması mümkün olmayan belleticilik ve nöbet görevi dayatan, rehberlik hizmetini ve rehber öğretmenleri okul idareleri tarafından güçsüzleştiren, maddeler arasında çelişkiler bulunan, rehberlik öğretmeninden “eleman” diye bahseden ve birçok hukuka aykırı düzenleme içeren yönetmeliği yargıya taşıdık.