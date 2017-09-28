Üç partili koalisyon çok zor görünüyor

SOSYAL Demokratlar bu sefer hükümete girmeyeceklerini ve muhalefete gideceklerini kesin bir dille açıkladı. Matematiksel olarak tek opsiyon muhafazakar HCDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasında bir Jamaika koalisyonu. FDP lideri Christian Lindner, Jamaika koalisyonuyla ilgili beklentileri frenledi. Partisinin “Her zaman görüşmeye hazır” olduğunu söyleyen Lindner, ancak üç partinin seçmenlerine farklı vaatlerde bulunduğuna, bu vaatleri bir araya getirmenin zor olduğuna dikkat çekti ve “Siyaset matematik değil” dedi.

Üçlü koalisyonun önündeki en büyük engel ise mülteci alımına bir üst sınır getirilmesi. Merkel’in partisi CDU’yla kardeş parti CSU, yıllık mülteci alımı için bir üst sınır belirlenmesini, bu sınırın üzerinde mülteci alınmamasını şart koşuyor. CSU’nun yıllık üst sınır önerisi 200 bin mülteci. Ancak en başta Merkel, yasalara uygun olmadığı görüşünden hareketle üst sınırı reddediyor.

Yeşiller Eşbaşkanı Simone Peter, “Bizimle bir koalisyonda, CDU ve FDP’de olduğu gibi bir mülteci üst sınırı olmayacak” dedi.

CSU’nun Federal Meclis’teki yeni Grup başkanı Alexander Dobrindt ise “Üst sınır, koalisyon görüşmelerinin bir parçası olmak zorunda” diye konuştu. Dobrindt, önce Hıristiyan Birlik’in kendi aralarında anlaşmasını istedi ve “Biz içerik olarak da kardeş miyiz, bunu şimdi göreceğiz” dedi.

SAKSONYA’YI BEKLEYECEK

Başbakan Merkel üçlü koalisyonu kuramazsa ya azınlık hükümetini deneyecek, ya da erken seçime gidecek. Ancak Merkel önce 15 Ekim’de Aşağı Saksonya’da yapılacak eyalet meclisi seçimlerini bekleyecek. CDU, eyalette iktidarı SPD’den alırsa Merkel’in eli güçlenecek. Aşağı Saksonya’da CDU birinci çıkarsa, burada da üçlü Jamaika koalisyonu alternatif görünüyor. CDU, FDP ve Yeşiller arasında ilk ve tek Jamaika koalisyonu geçen haziran ayında Schleswig Holstein Eyaleti’nde kuruldu.

SEEHOFER’E İSTİFA ÇAĞRISI

AfD’nin önünü kesmek için sağ politika izleyen ve Merkel’le mülteci politikasında ayrı düşerek, seçimlerde en çok oy kaybeden CSU lideri Horst Seehofer’in geleceği tartışılıyor. Parti içinde Seehofer’in istifası konuşulmaya başlandı. Seehofer, Merkel’le ters düşerek, Hıristiyan Birlik’in zayıflamasına, AfD’nin güçlenmesine yol açmakla suçlanıyor.

MERKEL’E UYARI MI?

Bu arada CDU Grup Başkanı seçiminde 186 milletvekili yeniden tek aday olan Volker Kauder’e ‘evet’ oyu verirken, 51 milletvekili ‘hayır’ verdi. Hayır oyları aynı zamanda Merkel’e uyarı sinyali olarak görülüyor.