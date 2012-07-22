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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

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Haberler >Advertorial>Üç öÄŸün çorba

ÃœÃ§ Ã¶ÄŸÃ¼n Ã§orba

22.07.2012 - 12:13 | Son GÃ¼ncelleme:

Kim acÄ±ktÄ±ÄŸÄ± zaman dumanÄ± Ã¼zerinde tÃ¼ten bir tas Ã§orbaya hayÄ±r diyebilir ki?

ÃœÅŸÃ¼yÃ¼nce, geniÅŸ sofralarda buluÅŸunca, hafif bir ÅŸeyler yemek isteyince, hastalanÄ±nca yardÄ±mÄ±mÄ±za koÅŸan Ã§orba, geniÅŸ TÃ¼rk mutfaÄŸÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmez lezzetlerinden biri. Ãœstelik, hafif ve doyurucu yapÄ±sÄ± sayesinde Ã¼Ã§ Ã¶ÄŸÃ¼nde de ve Ã¶zellikle Ramazan ayÄ±nda zengin Ã§eÅŸitleriyle sofralarda yerini alÄ±yor.
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Ã‡orba kelimesinin kÃ¶keninin ise FarsÃ§a 'tuzlu haÅŸlama' anlamÄ±nda kullanÄ±lan 'shorba'dan geldiÄŸini biliyor muydunuz?
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Ä°yi beslenme anlamÄ±na gelen SÃ» ve PÃ´ kelimelerinden tÃ¼reyen Ã§orba kelimesinin kÃ¶keni SanskritÃ§e'ye kadar dayanÄ±yor.Â/images/100/0x0/55eb161af018fbb8f8aa22ca
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Ã‡orba: 10 bin yÄ±ldÄ±r tÃ¼ketilen bir besin!
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YaklaÅŸÄ±k 10 bin yÄ±l Ã¶ncesinde bile Ã§orba hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iÃ§ildiÄŸini gÃ¶steren kayÄ±tlar mevcut. Et ve sebzeyle birlikte piÅŸirildiÄŸinde, malzemelerinin sahip olduÄŸu besin deÄŸerlerinin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ taÅŸÄ±yan Ã§orba, o tarihlerden gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar sofralarÄ±n en deÄŸerli besinlerinden biri olarak kabul ediliyor.
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TÃ¼rk MutfaÄŸÄ±'nÄ±n da yÄ±ldÄ±zÄ±

DÃ¼nyanÄ±n sayÄ±lÄ± mutfaklarÄ±ndan birine sahip TÃ¼rkiye ise Ã§ok zengin bir Ã§orba kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne sahip... Mutfaklardaki altÄ±n standardÄ±n temsilcisi ev yapÄ±mÄ± Ã§orbalarÄ±n yanÄ±nda, klasik ve yÃ¶resel pek Ã§ok Ã§eÅŸidiyle hazÄ±r Ã§orbalar tÃ¼keticilere mutfakta saatler harcatmadan, ailelerinin seveceÄŸi lezzetli ve deÄŸiÅŸik tarifler sunuyor.
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HazÄ±r Ã§orbalar, her geÃ§en gÃ¼n tÃ¼keticilerden gelen talepler doÄŸrultusunda geliÅŸtirilirken, geniÅŸ Ã¼rÃ¼n yelpazesiyle tÃ¼keticilerin hijyenik koÅŸullarda taze ve kaliteli malzemeler kullanÄ±larak hazÄ±rlanan birbirinden farklÄ± lezzetleri gÃ¼venle tÃ¼ketmelerini saÄŸlÄ±yor.
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Tarhana: DÃ¼nyanÄ±n Ä°lk HazÄ±r Ã‡orbasÄ±

Ã‡orbayÄ± oluÅŸturan malzemelerin baÅŸÄ±nda gelen yoÄŸurdun Ã§orba kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne kattÄ±ÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k eser, kuÅŸkusuz tarhanadÄ±r. Bir zamanlar gÃ¶Ã§ebe atalarÄ±mÄ±zÄ±n hazÄ±r yemeÄŸi olan tarhana, hala her zaman ve her yerde Ã§abucak lezzetli bir yiyeceÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸebilecek, taÅŸÄ±nmasÄ± ve saklanmasÄ± en kolay ve muhteÅŸem Ã¼rÃ¼ndÃ¼r.

TÄ±pkÄ± tarhana gibi, hazÄ±r Ã§orbalar da mevsiminde toplanan ve Ã¶zenle seÃ§ilen sebze ve baharatlarÄ±n yÃ¼zyÄ±llardÄ±r uygulanan, tamamÄ±yla doÄŸal bir koruma yÃ¶ntemi olan kurutma iÅŸlemine tabi tutulmasÄ± ve harmanlanmasÄ±yla Ã¼retiliyor.
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YazÄ±n da Ã§orba iÃ§ilir

Ã‡orba denilince Ã§oÄŸumuzun aklÄ±na dumanÄ± tÃ¼ten sÄ±cacÄ±k bir tabak gelse de, Anadolu ve TÃ¼rk mutfak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nde soÄŸuk Ã§orbalarÄ±n da ayrÄ± bir yeri vardÄ±r. Ã–zellikle soÄŸuk ayran kullanÄ±larak yapÄ±lan Ã§orbalar, serinletici Ã¶zellikleriyle yaz gÃ¼nlerinin hafif ama keyifli yiyeceklerine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor. Bu tÃ¼r Ã§orbalarÄ±n en baÅŸÄ±nda Sivas'ta yapÄ±lan bulgurlu pazÄ±lÄ± soÄŸuk Ã§orba ile buÄŸday ve ayranla yapÄ±lan soÄŸuk Ã§orba yani ayran aÅŸÄ± Ã§orbasÄ± geliyor. Sivas'ta pazÄ± katÄ±lan soÄŸuk Ã§orbanÄ±n diÄŸer bÃ¶lgelerdeki yÃ¶resel Ã§eÅŸitlerine sarÄ±msak ve nane gibi baharatlar eÅŸlik ederken, kimi bÃ¶lgelerde ise salatalÄ±k gibi yaz sebzeleri eklenebiliyor.
Siz de bir Ã§orba severseniz, Ã§orba dÃ¼nyasÄ±nÄ± keÅŸfetmek iÃ§in http://www.bencorbaseverim.com adresini ziyaret edinâ€¦

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