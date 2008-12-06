Üç mum yaktık, keyfine baktık…

“Hangi Takımı tutuyorsun Aykut ?”

“Fenerbahçeliyim”

“Gel seni Beşiktaşlı yapalım”

“Biz sizi yendik geçen hafta”

Doğru söze ne denir. Susup maçı izlemeye başlıyorum. Dakikalar ilerliyor. Aykut’un elinde robot ama aynı zamanda uçak, kamyon falan olabilen bir şey var. Daha çok onunla ilgileniyor.

Şeytan dürtüyor, biraz daha sataşayım istiyorum.

H.Deniz Çekin yazıyor

“Nasıl gidiyor maç Aykut?”

“Mavili amcalar hep sağdan gidiyorlar. Orada niye kimse yok?”

Mantıklı bir cevap arıyorum, ama bulamıyorum. “Git Mustafa amcana sor” diyeceğim, çocuk anlamayacak. Acaba dalga mı geçiyor diye bakıyorum. Robot itfaiye aracı olmuş, sehpada sürüyor onu. Bir daha ona soru sormamaya karar veriyorum.

İlk yarının özeti bu. Mavili amcalar hep sağdan geldi. Karşılarında sadece tek Beşiktaşlı vardı çoğu zaman. İbrahim ÜZÜLMEZ çok fazla üzülmesine karşı kimse yardımına gelmedi. Sağdan getirilen toplar ortaya verildi. Hepsi de çok fazla tehlike yarattı. Sadece bir tanesi gol olduysa bunun tek sebebi Rüştü’nün gününde olması. Rüştü kurtarmasa Bilal ilk yarım saatte en az iki tane daha atardı. Mucizevi kurtarışlar yaptı Rüştü.

Beşiktaş’ın kaleyi bulan tek etkili şutu, Bobo’nun 36. dakikada sağ kanattan sıfıra yakın ortaladığı topun falso alıp kaleye yönelmesi ile oldu. Tello’nun bu sefer kafayla yaptığı iki asist var. Özellikle Ekrem’e verdiği gol olmalıydı.

Beşiktaş’ın beraberlik golü de aynı kanattan geliyor. İlk devrenin sonlarında İbrahim ÜZÜLMEZ’in canına tak etmiş. Nasıl olsa fark etmiyor diye ileri gitmiş anlaşılan. Ortasını Bobo kafayla aşırıyor, Zapo golü buluyor. Son dakikalarda tartışılacak iki penaltı pozisyonu var. Hakem görmüyor.

İkinci yarıda Mustafa DENİZLİ sol kanadına önlem alarak başlıyor. Aykut KOCAMAN bunu düşünmüş, bu sefer de ters kanattan saldırıyor. Biz de anlıyoruz ki sorun sağda solda değil, yapısal bir durum. Defans kurgusunda denge yok. Hangi kanattan yüklenirsen aynı zamanda göbekten de açık veriyor Beşiktaş. Elini kolunu sallayan Rüştüyle karşı karşıya.

Yine de başarılı Rüştü. Ama hesaplamadığı bir adam var. 52 de Sivok, mermi gibi yolluyor soldan gelen ortayı kaleye. “Sen de mi Brütüs ?” gibi bakıyor Rüştü.

Ben de Aykut’a yeniden bakıyorum (küçük olanına). Daha doğrusu bana bakışlarını yakalıyorum. “Gel seni Fenerli yapalım” diyecek diye paranoyaklaşıyorum.

72. dakikada Sivok hançeri bu kez takımına indiriyor. Niyeti rakibinin ayağını kırmak sanırım. Aykut’un gözünü kapamak geliyor içimden. O kadar şiddet dolu. Kan fışkırmıyor Allahtan, tek kırmızı şey hakemin göğüs cebinden çıkıyor.

Holosko oyunda sonraları. Geçen hafta basın niye oynatılmadı diye çok sorduğu için bu hafta da oyuna sonradan giriyor muhtemelen. Büyük antrenörlerin bizden çok daha fazla bildiğini ispatlama çabası.

Oyun biterken Bilal, Rüştü’den alacaklarından birini tahsil ediyor.

Sonra İbrahim ÜZÜLMEZ rakibine saldırıyor, seyirci tepkili.

Aykut’a son kez bakıyorum.

“Mustafa, mıstık…..” diye başlama ihtimaline karşı kaşlarımı çatıyorum.