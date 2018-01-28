484 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

“BAK dokuzuncu gün. Komutanla görüştüm. Sayı kaç oldu dedim, 484. ‘İnşallah biraz sonra Burseya Tepesi’ni de düşüreceğiz’ dedi. Zor şartlara rağmen Mehmedimiz yürümeye devam ediyor. Karşımda Ferhatları görüyorum. Ferhat’a dağ dayanır mı? Ferhat nasıl dağları delerek Şirin’e kavuştuysa bizim Mehmedimiz de şu anda dağları delerek maksadına ulaşmanın imtihanını veriyor. Afrin’de devam eden bu mücadele İdlib ile sürecek.

ŞİMDİYE KADAR AKLINIZ NEREDEYDİ

Biz terörü bitirdikçe terör örgütü tarihinin en büyük zayiatını verdikçe bakıyorsunuz birileri hemen rahatsız oluyor. İsminin önünde profesör yazan, doçent yazan, kendini gazeteci, düşünür, siyasetçi, sanatçı diye adlandıran birilerinin niçin bu operasyonlardan rahatsız olduğunu açıkçası bilemiyorum. Neymiş bunlar savaş karşıtıymış, neymiş bunlar bölgede çatışma istemiyormuş, neymiş Türkiye’nin sınırlarını korumasının yolu YPG terör örgütüyle sulh içinde yaşamasından geçiyormuş. Yememiş, içmemişler bunun gibi bir sürü hezeyanın altına imza atmışlar. Sonra da utanmadan bunu milletvekillerine göndermişler. Adama sormazlar mı; şimdiye kadar aklınız neredeydi? Madem çatışma istemiyorsunuz, terör örgütü son bir senede 700 defa ülkemize saldırırken siz neredeydiniz be? Terör örgütü çukur eylemleriyle, bombalı barikatlarla bölgedeki vatandaşlarımızın hayatını zindana çevirirken sözde profesörler, doçentler, sanatçılar siz neredeydiniz ya? Siz ne vicdansızsınız ya!

‘PROFESÖR OLSAN NE YAZAR’

Madem barışseversiniz niçin bölücü örgüt mensupları ailelerinin gözü önünde polislerimizi, askerlerimizi, korucularımızı şehit ederken üç maymunu oynadınız hainler. Aybüke Öğretmenimiz, Necmettin Öğretmenimiz şehit edilirken vicdansızlar niye sesiniz çıkmadı? Siz bizimle neyin pazarlığını yapıyorsunuz? Profesör olsan ne yazar doçent olsan ne yazar, sanatçı olsan ne yazar, siz sözde sanatçısınız. Bunların yaptığı riyakârlıktır, sahtekârlıktır, daha doğrusu fikir soytarılığıdır. Bunun adı teröristlere canlı kalkan olmaktır.

BURSEYA HALLOLDU

(Burseya Dağı alındıktan sonraki konuşması) Az önce Buseyra Dağı tamam, halloldu. Şimdi oradan bölgeye hâkimiyet çok daha rahat olacak. 484 terörist ila cehenneme zümera. Şu anda bizim de ÖSO’dan ve Mehmetlerimizle toplam 20 şehidimiz var. 5’i Mehmet’imiz diğerleri de ÖSO’dan.”

AFRİN’E ÖNCE BEN, SONRA SİZ

“(Reis bizi Afrin’e götür sloganları üzerine) İnşallah komuta merkezinden ‘İhtiyacımız var’ dendiği zaman önce ben, ondan sonra da siz benimle beraber oraya geleceksiniz. Biz şu terbiyeyle yetiştik. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Böyle yetiştik. Allah bizden yanadır. Bunu allahsızlar, imansızlar, Çalık Camisi’ni bombalayanlar anlamaz. Milletimiz müsterih olsun, bu devlet büyük bir devlettir. FETÖ ve diğer terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditleri tamamen ortadan kalkana kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.”

‘EY KEMAL EFENDİ SANA BİR TANE HEDİYE EDERLER’

“ÇIKMIŞ birisi ne diyor biliyor musunuz, duydunuz mu? ‘Siz bir delikli namlu yapamazsınız teröristlerin karşısında ne yaparsınız’ diyor. Kim bu duydunuz mu? Ana muhalefetin başındaki zat. Bu ülkede artık bu devlet, bu hükümet ne yapıyor farkında değil. Şu anda ey Kemal Efendi şu obüsler var ya, Fırtınalar var ya, onlar bu ülkede yapılıyor. Şu anda namlu derken şöyle bir lütfedersen sana bildireyim. O namlular nerelerde yapılıyor, sen de istifade edersin, sana da bir tane hediye ederler. Olur ya lazım olur bir gün. Artık İHA’sını ve SİHA’sını yapan bir Türkiye var. Bunu yoldaşların, kol kola, omuz omuza dolaştıkların biliyor da sen bilmiyorsun. Partinin içindeki milletvekilin de biliyor da sen bilmiyorsun. Şu anda bölgede bütün o dağlarda SİHA’larla olsun F-16’larla olsun oraları bombalıyoruz.”