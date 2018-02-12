Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Üç mağazasında 20 bine yakın otomobil sattı

Üç mağazasında 20 bine yakın otomobil sattı

Hurriyet.com.tr
12.02.2018 - 16:54 | Son Güncelleme:

Doğuş Otomotiv yetkili satıcısı Avek Otomotiv, ikisi İstanbul'da, birisi Çanakkale'de bulunan üç bayisinde geçen yıl 19 bin 509 araç satışı gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili Avek Otomotiv'den yapılan açıklamada, şirketin, üçüncü bayisini geçen yıl Nisan ayında açtığı kaydedilerek "2017 yılında üç şubesinde toplam 17.401 adet yeni araç satışı gerçekleştiren Avek Otomotiv, düşüş gösteren sektöre rağmen bir önceki yıla göre satış adetlerini korurken, pazar payını da artırmış oldu. Ayrıca 2.108 adet ikinci el araç satışı ile geçen yıla göre yüzde 47 oranında artış göstererek bu konuda da önemli bir gelişme sağladı. Toplamda 19.509 adet araç satmış oldu" denildi.

Açıklamada, anılan 3 şubede 80 bin adede yakın aracın satış sonrası işlemlerinin gerçekleştirildiği aktarılarak "Ayrıca bakım-onarım ve hasar hizmeti alan 2 bin 804 müşterisine toplam 17 bin 453 gün geçici araç tahsisi yapması ile müşteri memnuniyetine vermiş olduğu önemi bir kez daha ortaya koymuş oldu" denildi.

Avek Otomotiv Genel Müdürü Engin Yazıcı, 700 çalışan ile hizmet verdiklerini kaydederek bu yıl da yeni yatırımları olacağını kaydetti.

 

Etiketler: Doğuş Otomotiv , Avek Otomotiv , Engin Yazıcı
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri