Üç mağazasında 20 bine yakın otomobil sattı

Konu ile ilgili Avek Otomotiv'den yapılan açıklamada, şirketin, üçüncü bayisini geçen yıl Nisan ayında açtığı kaydedilerek "2017 yılında üç şubesinde toplam 17.401 adet yeni araç satışı gerçekleştiren Avek Otomotiv, düşüş gösteren sektöre rağmen bir önceki yıla göre satış adetlerini korurken, pazar payını da artırmış oldu. Ayrıca 2.108 adet ikinci el araç satışı ile geçen yıla göre yüzde 47 oranında artış göstererek bu konuda da önemli bir gelişme sağladı. Toplamda 19.509 adet araç satmış oldu" denildi.

Açıklamada, anılan 3 şubede 80 bin adede yakın aracın satış sonrası işlemlerinin gerçekleştirildiği aktarılarak "Ayrıca bakım-onarım ve hasar hizmeti alan 2 bin 804 müşterisine toplam 17 bin 453 gün geçici araç tahsisi yapması ile müşteri memnuniyetine vermiş olduğu önemi bir kez daha ortaya koymuş oldu" denildi.

Avek Otomotiv Genel Müdürü Engin Yazıcı, 700 çalışan ile hizmet verdiklerini kaydederek bu yıl da yeni yatırımları olacağını kaydetti.