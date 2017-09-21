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    Üç kişinin katili ormanda yakalandı

    BERLİN
    21.09.2017 - 10:50 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 10:50

    Almanya’nın Baden Württemberg Eyaleti sınırları içinde kalan Villingendorf köyünde oğluyla birlikte üç kişiyi öldüren katil zanlısı yakalandı.

    YEDİ gündür polisi peşinden koşturan 40 yaşındaki Drazen Dakiç (40), cinayetleri işlediği evden 12 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanında, cinayette kullandığı tabancayla birlikte ele geçti.
    Dakiç’i yolda elinde iki poşetle yürürken uzaktan fark eden iki kişinin ihbarı üzerine polisin yakaladığı öğrenildi. 70 kişilik polis ekibinin bir haftadan beri peşinde olduğu Dakiç’i ihbar yerine giden iki polis memuru gözaltına aldı. Polisleri karşısında gören Dakiç’in yakalanma sırasında kaçmaya çalışmadığı ve direnmediği, “Aradığınız kişi benim” dediği öğrenildi. Dakiç cezaevine konuldu.
    Geçen hafta evinde 6 yaşındaki oğluyla birlikte biri kadın üç kişiyi tabancayla öldüren Dakiç’in eşi son anda evden kaçarak canını kurtarmıştı.

    Etiketler: Cinayet , Baden Württemberg , Villingendorf
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