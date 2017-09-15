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    Üç kişilik aile evlerinde katledildi

    BERLİN
    15.09.2017 - 10:56 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 11:26

    Almanya’nın Baden Württemberg Eyaleti’nde üç kişilik aile katledildi. Katili yakalamak için büyük bir operasyon başlatan polis, halktan evden çıkmamalarını istendi.

     BADEN Württemberg Eyaleti’nin Rottweil kenti yakınlarındaki küçük bir köy olan Villindorf’da işlenen cinayet herkesi şoke etti. Gelen ihbar üzerine eve giden polis üç kişinin cesediyle karşılaştı. Öldürülenlerin anne, baba ve 6 yaşlarındaki çocukları olduğu anlaşıldı. Katil, cinayette kullandığı silahla kaçtı.
    Çevrede önlem alan polis, katil zanlısını yakalamak için aramalara başladı. Aramalara 50 polis katıldı. Polislere bir helikopter de havadan destek veriyor.
    Katilin hala köyde veya çevresinde olabileceğini düşünen polis, köy sakinlerinin evlerine gitmelerini ve ikinci bir uyarıya kadar dışarı çıkmamalarını istedi. Polis otoyolu da kontrole aldı.

    Etiketler: Villindorf , cinayet , polizei
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