Dört kente kar sürprizi!

Ordu’nun yüksek kesimlerine, Ekim ayının başında mevsimin ilk karı yağdı. Yaklaşık 3 santimetreyi bulan kar kalınlığı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.



Ordu’nun Kabadüz İlçesi Çambaşı Yaylası’na kar düştü. Kar yağışının görüldüğü Ordu’da dağların etekleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 3 santimi buldu. Yaz ayını yaylarda geçirenler de havaların soğuması ve karın düşmesiyle birlikte dönüş hazırlığına başladı.

ARDAHAN'DA SİS DE EŞLİK EDİYOR

Ardahan’ın Posof ilçesinde de yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı. Ardahan’ın yüksek kesimlerinde bugün sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Posof’u çeviren Ilgar Dağı, deniz seviyesinden 2 bin 750 metre yükseklikteki Ariyan Dağı, Türkiye ile Gürcistan sınırındaki Kafkas Dağları beyaza büründü. Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof karayolu çevresindeki dağlar karla kaplandı. Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkiinde kar yağışının yanı sıra sis de etkili oldu. Karayolları yetkilileri, ulaşımda herhangi bir aksamanın yaşanmadığını belirtti.



KARS'TA YAĞMUR YERİNİ KARA BIRAKTI



Kars'ta ise kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesi de beyaza büründü. Kayak antrenörü Levent Tanyeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karın bu sezon erken yağmasından mutlu olduklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde inşallah her taraf beyaza bürünür. Kar, kış turizminde bölgenin kazanç kapısı." dedi. Öte yandan, kentteki 3 bin 180 rakımlı Allahuekber ve 2 bin 600 rakımlı Ağbaba dağlarının zirveleri de karla kaplandı.

AĞRI'DA KÖSE DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Köse Dağı'na da mevsimin ilk karı yağdı. İlçede 2 gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Beyaza bürünen 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı'nda güzel görüntüler oluştu. Yöre sakinlerinden Yunus Karataş, AA muhabirine, bölgede havanın soğuduğunu, ilçe merkezine 20 kilometre uzaktaki Köse Dağı'nın bu mevsim ilk kez beyaza büründüğünü söyledi.



BUGÜN HAVA NASIL OLACAK



Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Artvin, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneybatıdan kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17

İstanbul: Parçalı bulutlu 20

İzmir: Az bulutlu ve açık 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 29

Samsun: Parçalı çok bulutlu 20

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 28



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