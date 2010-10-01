Kara Kartal Avusturya' da Uefa Avrupa Ligi grup maÃ§Ä±nda rakipi Rapid Wien' i 2-1 yenerek, 2. maÃ§Ä±ndan da sahadan galibiyetle ayrÄ±ldÄ±.

MaÃ§a iyi baÅŸlayan Uefa' daki tek temsilcimiz BeÅŸiktaÅŸ' da, Quaresma 32. dakikada sakatlanarak yerini Holosko' ya bÄ±raktÄ±. Quaresma oyunda kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re iÃ§erisinde birÃ§ok Rapid' li oyuncularÄ±n tekmelerine ve dirseklerine maruz kaldÄ±. Hakem Ã§oÄŸunda pozisyonlarÄ± gÃ¶rmemezlikten gelerek, oynanan bu sert oyunla Q7' nin sakatlanmasÄ±na sebebiyet verdi.

Ä°lk yarÄ±da Quaresma' nÄ±n muhteÅŸem topu direkten dÃ¶nerken, Hilbert' in fÃ¼zeside kaleci engeline takÄ±ldÄ±.

Guti gerÃ§ekten bÃ¼yÃ¼k bir oyuncu. Ä°nce ve bir o kadarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ ara paslarÄ±, topu ayaÄŸÄ±nda tutmasÄ±yla hem ofansÄ± hemde defansÄ± rahatlatmasÄ± ve pas yÃ¼zdesin oldukÃ§a yÃ¼ksek olmasÄ± kartalÄ± rahatlatÄ±yor.

Rapid mÃ¼cadeleci ve fizik gÃ¼cÃ¼ yÃ¼ksek bir takÄ±m. Sahada oynayan oyunculardan bir basketbol takÄ±mÄ± bile kurabilirler. Rapid' de sahaya Ã§Ä±kan ilk 11' de 3 TÃ¼rk oyuuncusu var. AralarÄ±nda sadece golÃ¼ atan Veli Kavlak sÄ±rÄ±tÄ±rken, diÄŸerleri vasat oynadÄ±lar.

BeÅŸiktaÅŸ ikinci yarÄ±ya biraz panikle baÅŸlayÄ±nca 51. dakikada defansÄ±nda yardÄ±mÄ±yla topu kalesinde gÃ¶rdÃ¼. Ä°brahim Toraman' nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± kademe hatasÄ± rakibi Ã¶ne geÃ§irdi.

Golden sonra hemen toparlanarak hÃ¼cum yapmaya baÅŸlayan BeÅŸiktaÅŸ, 55. Holosko ve 65. Bobo' nun golleriyle Ã¶ne geÃ§erek, maÃ§Ä± kazanmayÄ± baÅŸardÄ±.Â

90. dakika boyunca sahanÄ±n mutlak hakimi BeÅŸiktaÅŸ oldu.

Holosko' nun golÃ¼nde, son maÃ§larÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± Ernst' in pasÄ± mÃ¼kemmeldi. Bobo' ya yaptÄ±ÄŸÄ± asistlede, Tabata alkÄ±ÅŸÄ± haketti. GirdiÄŸi net 4 gol pozisyonundan sadece 1 tanesini gole Ã§eviren, bir topu direkten dÃ¶nen Holosko, gecenin hem iyisi hemde kÃ¶tÃ¼sÃ¼ oldu. Gol atmak yerine attÄ±rmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nse, BeÅŸiktaÅŸ Ã§ok farklÄ± kazanabilirdi.

Ernst ve Aurelio uyum iÃ§erisinde ve neredeyse sÄ±fÄ±r hatayla oynadÄ±lar. Hem defansa, hemde ofansa Ã§ok katkÄ± saÄŸladÄ±lar.

SaÄŸda Ã§ok sevmediÄŸim ama, bu maÃ§ta daÂ hakkÄ±nÄ± da yemeyeceÄŸim Hilbert, gecenin iyileri arasÄ±ndaydÄ±.

YÄ±llanmÄ±ÅŸ ÅŸarap ÃœzÃ¼lmez, dÃ¼n gece takÄ±mÄ±n yine dinamosu oldu. Hakan ArÄ±kan belki de bize 3 puanÄ± kazandÄ±ran isim oldu. Son iki maÃ§Ä±n aksine kalesinde panter gibiydi.

Avrupa' da Ã¶zellikle deÂ deplasmanda oynamak Ã¶yle kolay deÄŸil. Rapid her sene Avrupa kupalarÄ±nda boy gÃ¶steren, Ã§ok Ã¶nemli baÅŸarÄ±lar elde etmesede, birÃ§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ rakibi evinde dize getiren bir takÄ±m. Gruplardan Ã§Ä±kmak adÄ±na, bÃ¶yle bir deplasmandan alÄ±nan bu 3 puan bizleri sevindirdi.

BeÅŸiktaÅŸ dÃ¼n gece gerÃ§ekten gÃ¼zel futbol oynadÄ±. Kara kartalÄ±n topla oynama yÃ¼zdesi ve pas yÃ¼zdesi rakibine oranla oldukÃ§a yÃ¼ksekdi. Oynanan bu oyundan ve alÄ±nan bu galibiyetten dolayÄ± tÃ¼m takÄ±mÄ± canÄ± gÃ¶nÃ¼lden kutluyorum.

Pazar gÃ¼nÃ¼ oynanacak Trabzonspor - BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda, Quaresma' nÄ±n oynayamÄ±yacak olmasÄ± BeÅŸiktaÅŸ iÃ§in bir eksidir. Dostluk ve fair play iÃ§erisinde maÃ§Ä±n oynanmasÄ±, ve maÃ§ sonunda da hakem hatalarÄ±nÄ±n deÄŸil, gÃ¼zel futbolun konuÅŸulacaÄŸÄ± bir maÃ§ olmasÄ±nÄ± diliyorum. Trabzon deplasmanÄ±ndan alÄ±nacak bir 3 puan, BeÅŸiktaÅŸ' Ä± ligde de oldukÃ§a rahatlacaktÄ±r.