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Hürriyet >Ekonomi>Üç kapı artık tarih oluyor

Üç kapı artık tarih oluyor

Emre ÖZPEYNİRCİ
04.10.2017 - 12:47 | Son Güncelleme:

AVRUPA’da otomobil tercihleri hızla değişiyor ve bir dönemin popüler 3 kapılı hatchback modelleri artık yavaş yavaş tarih oluyor.

Özellikle gençler ve yeni evli çiftler tarafından tercih edilen 3 kapılı otomobiller bundan çok değil 7-8 sene önceye kadar çok popülerdi. Hemen hemen tümÜç kapı artık tarih oluyor
Avrupalı üreticiler mevcut modellerine ek olarak 3 kapılı daha spor görünümlü otomobilleri de ürün portföylerine eklemişti.Ama Avrupa’da finansal krizden sonra tüketici tercihleri değişmeye başlayınca bu tip otomobillere olan talep de hızla gerilemeye başladı. Sabah Gazetesi’nden Ufuk Sandık’ta bu hafta benzer konuyu sayfasında işleyerek Global araştırma şirketi Jato’nun verilerine yer vermiş. 

SATIŞLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Avrupa’daki satış raporlarına göre 3 kapılı otomobillerin toplam satışlardan aldığı pay 2007 yılında yüzde 15, 2009 yılında ise yüzde 17 ile rekor seviyeye çıkmıştı. Yani 2009’da Avrupa’da toplam 2.4 milyon adet küçük ve kompakt üç kapılı otomobil satışı gerçekleşmişti.

Ancak, finansal kriz sonrasında tüketicilerin beklentileri ve öncelikleri değişmeye başladı. Tüketiciler üç kapılı modellerden yavaş yavaş uzaklaşırken, SUV araçlara olan talepte ciddi bir arktış yaşanmaya başladı. Bunun sonucunda da 2016’da üç kapılı otomobillerin pazar payı çok ciddi bir şekilde düşerek yüzde 6.3’e geriledi. Bu da 7 yıl önce 2.4 milyon adetlik bir pazarın 2016’da 961 bin adede gerilemesine yol açtı.

KİMLER VAZGEÇTİ?
Otomobil üreticileri de bu düşüşe kayıtsız kalmayarak radikal kararlar almaya başladı. Birçok üretici ürün gamından üç kapılı versiyonları çıkarırnken, küçük sınıfın popüler modelleri Renault Clio, Fiat Punto ve Nissan Micra’nın üç kapılı modelleri artık piyasada satıştan çekildi. Bu modeller sadece 5 kapılı versiyonları ile satılıyor.

Üç kapı artık tarih oluyor

KİMLER DEVAM EDİYOR?
Ama tüm bunlar yaşanırken bazı markaların doğuştan yani sadece üç kapılı olarak ürettiği minik modelleri hâlâ talep görmeye devam ediyor. Bu modeller arasında Fiat 500, Smart Fortwo, Opel Adam, DS 3, Volkswagen Beetle, Ford Ka ve Volkswagen Scirocco yer alıyor. Park sorunun çok olduğu önemli metropollerde tercih edilen bu araçların niş olarak satılmaya devem etmesi bekleniyor.

 

Etiketler: SUV araçlar , Volkswagen Scirocco , Volkswagen Beetle
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