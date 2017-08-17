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    Üç günde yurt dışında ikinci Türk restoranı terörün hedefi oldu

    hürriyet.com.tr
    17 Ağustos 2017 - 19:54Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 20:20

    Son üç günde ikinci kez isminde "İstanbul" geçen ve yurt dışında bulunan bir restoran uluslararası terörün hedefi oldu.

    Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou’da 14 Ağustos'ta bir Türk lokantası ve yakınlarındaki bir otele yönelik silahlı saldırıda en az 20 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

    Aziz İstanbul adlı Türk restoranını hedef alan bu terör saldırısını cihatçı grupların gerçekleştirdiği bildirilmişti.

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    İspanya'nın Barcelona kentinde bugün turistik alışveriş caddesi La Rambla'da yayaların arasına dalıp çok sayıda insanın ölmesine ve yaralanmasına neden olan teröristler de bu saldırının ardından "Luna de İstanbul" (İstanbul'un Ay'ı) adlı restoranı hedef aldılar.

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    Kentin meşhur Katalunya Meydanı yakınlarındaki bu Türk yemekleri restoranında rehineler olduğu bildiriliyor. 

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    Uzmanlar, DEAŞ'ın daha önce İspanya'yı da tehdit ettiğini ve son saldırının da bu terör örgütünün izlerini taşıdığını söylüyor.

    Üç günde yurt dışında ikinci Türk restoranı terörün hedefi oldu

    Etiketler: Barcelona , Barcelona saldırısı , Türk restoranı
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