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    Üç doktorun 'öldü' dediği mahkum otopsiden önce uyandı!

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 08:15 | Son Güncelleme:

    İspanya'da bir mahkum, 3 farklı doktorun tarafından öldüğüne karar vermesinin ardından, kaldırıldığı hastanenin morgunda uyandı.

    BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Austrias bölgesinde yaşanan olayda, Gonzalo Montoya Jiménez adlı mahkum, otopsi yapılmasından saatler önce bilincini geri kazandı. Ailesine göre Jiménez'in bedeni uyanmadan önce otopsiye hazır edilmesi için işaretlenmişti.

    Mahkumun Oviedo kentindeki bir hastanedeki yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduğu belirtildi. Hastane kaynakları Jiménez'de yaşananın bir katalepsi vakası olabileceğini söyedi. Katalepsi vakalarında insanların hayati göstergeleri fark edilemeyecek kadar yavaşlıyor. Ancak bu iddia henüz doğrulanmadı.

    Jiménez'in 'ölümü' hapishanedeki üç deneyimli doktor tarafından da onaylandı ve doktorlar daha sonra Jiménez'i otopsi yapılması için morga yolladı. Jiménez daha sonra bölgesel başkent Oviedo'daki Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüldü.

    Etiketler: ispanya , morg
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