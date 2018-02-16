Üç çalışma komitesi kurulacak

Görüşmede FETÖ ile ilgili Ankara’nın bakış açısı ve rahatsızlıkları bir kez daha dile getirildi. Türkiye ABD hattındaki sorunlu başlıklar için iki ülke arasında üç çalışma komitesi kurulmasına karar verildi. Bunlardan birincisi PYD/YPG, ikincisi PKK ve üçüncüsü de FETÖ konusunda.

TÜRKİYE’NİN ENDİŞELERİ SÜRÜYOR

Edinilen bilgilere göre, tüm görüşmelere rağmen Ankara’nın bazı endişeleri bulunuyor. Ankara, “Tillerson tam yetkili mi geldi? Yarın Pentagon ya da başka bir ABD kurumu farklı konuşursa ne olacak?” gibi soruları gündeminde tutuyor. Endişenin sebebi Türkiye’nin benzer sorunları yaşamış olması, bugüne kadar ABD’den aynı konu başlıklarında farklı farklı açıklamalar gelmiş olması. Tillerson Ankara’da PKK/PYD’nin ayrıştırılması konusunu gündeme getirmedi. ABD’li bakan, bütçedeki ayrılan payı Suriye operasyonlarının geneli olarak ifade etti. Tillerson’ın görüşmelerinde ayrıca “güvenli bölge” önerisini de gündeme getirmediği öğrenildi. Son durum olarak Ankara Tillerson’un ziyaretini önemli bir adım olarak görüyor. Ancak bölgenin stabilizasyonu için tekrar oturulup konuşulması gerektiğini dile getiriyor.

FETÖ YANITI: TÜM KANITLARI İNCELEYECEĞİZ

KURULACAK mekanizma kapsamında bir araya gelecek çalışma grupları, Ankara’nın ısrarla altını çizdiği Fetullah Gülen’in iadesi ve FETÖ’nün ABD’deki faaliyetlerine ilişkin konuları da görüşecek. Çavuşoğlu, Tillerson’la Gülen’in ABD’deki Türk okullarına yönelik FBI’ın son dönemde artan soruşturmalarını da konuştuklarını da söyledi. ABD Dışişleri Bakanı ise “Örgütle ilgili sunulacak tüm kanıtları inceleyeceğiz. Bağımsız soruşturmalarımızı devam ettireceğiz. ABD’de yasadışı çalışmalar sürdürüyorlarsa bunlarla ilgili de kanıtları almaya hazırız” dedi.

S-400’LER DE GÜNDEMDE

Ankara’daki görüşmelerde Amerikan Kongresi’nin, Rusya’ya yaptırımlar kapsamında kara listeye aldığı şirketler arasında Türkiye’nin alacağı S-400 füzelerini üreten ve bu füzelerin satışını yapan şirketlerin olması da gündeme geldi. Konunun iki ülke arasında kurulacak mekanizma kapsamında ele alınmasına karar verildi. Çavuşoğlu, basın toplantısında Türkiye ile Rusya’nın Kongre’nin kararından önce anlaşmaya vardığını ve bu sistemlerin ülke savunması için zaruri olduğunu söyledi. Tillerson ise “Uzmanları bir araya getireceğiz. Bizim dostluğumuzu zarara uğratmak çerçevesinde aldığımız bir karar değil, tabii ki Rusya’ya karşı bir karar” dedi.