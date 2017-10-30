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    ‘Üç Beş Kişi’den Cumhuriyet Bayramı programı

    DHA
    30.10.2017 - 18:14 | Son Güncelleme:

    Üç Beş Kişi derneği, Cumhuriyet’in kuruluşunun 94’üncü yıl dönümünü düzenlediği bir programla kutladı. Çok sayıda kişinin katıldığı etkinlik, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı.

    Üç Beş Kişi hareketinin yeni başkanı Serkan Atagün, kutlamada yaptığı konuşmasında, “Cumhuriyet halkındır, ayrım yapmadan sahip çıkmalıyız” dedi. Balyoz davası döneminde görevinden istifa eden eski Tuğamiral Türker Ertürk ise geçmişte var olan tehlikelerin bugün de aynen Türkiye’yi tehdit ettiğini söyledi.
    Programın devamında Yusuf Eröksüz türkü söylerken, Türk Sanat Müziği sanatçısı Yeşim Deniz, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.
    Üç Beş Kişi derneğinin bünyesinde faaliyet gösteren Zeki Bekar Saz Okulunun öğrencileri de şarkılarıyla salonu coşturdu. Derneğin eski başkanı Levent Ekiz ile Türker Ertürk, programın ardından çocuklara hediye verdi.
    Iz Türkçe okulu öğrencileri, seyircilerle birlikte ‘Andımız’ı okudu ve yeniden okullarda okutulmasını istedi.‘Üç Beş Kişi’den Cumhuriyet Bayramı programı
    ‘Üç Beş Kişi’den Cumhuriyet Bayramı programı
    ‘Üç Beş Kişi’den Cumhuriyet Bayramı programı
    ‘Üç Beş Kişi’den Cumhuriyet Bayramı programı

    Etiketler: ALMANYA , Berlin , Cumhuriyet Bayramı , kutlama
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