"Üç Arkadaş" ın dostluğu “Oha Diyorum” ile geri geliyor

Bu sefer macera ve komedi dolu bir yol hikayesinde, hayattaki gerçek dostluğun ve arkadaşlığın beyazperdeye aktarılacağı filmde; gerçek hayatta da çok yakın arkadaş olan Fırat Sobutay, Melih Abuaf ve Alper Rende üçlüsüne güzel oyuncu Bahar Şahin eşlik edecek. Filmleriyle aynı adı taşıyan Youtube kanalları “OHA Diyorum” ile 3 buçuk milyon aboneye ulaşan ve 2 milyar izlenme sayılarıyla Türkiye ve dünyada en çok izlenen youtube kanalları listesinde ilk sıralarda yer alan ekip, vizyon tarihi için gün saymaya başladı.

FRAGMAN 3 EKİM’DE YAYINDA

Sosyal medya hesaplarındaki takipçilerinden filmin fragmanının ne zaman yayınlanacağı sorularını çokça alan ekip; fragman yayın tarihinin 3 Ekim olarak belirlendiğini de duyurdu.