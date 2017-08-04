MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>UBS'den TL açıklaması

UBS'den TL açıklaması

Hürriyet Haber
04 Ağustos 2017 - 10:10Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 10:10

SocGen'den sonra UBS de Türk Lirası'nda carry cazibesine dikkat çekti.

Türk Lirası alım pozisyonlarında rekor seviyeleri görürken, yabancı kurumlar da ardı ardına TL'nin carry cazibesine ilişkin raporlar yayınlıyor.

Bu hafta SocGen'in raporundan sonra UBS de yüksek carry'nin TL'yi cazip hale getirdiğini belirtti.

UBS stratejistleri TL'nin yapısal olarak ucuz olmadığını ancak artan büyüme ivmesi ve yüksek carry’nin lirayı çekici kılmayı sürdürdüğünü belirtti. Aralarında Manik Narain ve Daniel Waldman’ın da olduğu UBS stratejistleri'nin yayınladığı raporda "Yüksek carry yakın dönemde TL’yi desteklemeyi sürdürecek. Para politikası etkinliği güçlü mali harcama büyümesi ile baskılanıyor” değerlendirmeleri yapıldı.

SOCGEN DE CARRY CAZİBESİNE İŞARET ETTİ

UBS'den önce Societe Generale de carry cazibesi olan gelişmekte olan para birimleri arasında Türk Lirası'nı saymıştı.

Banka gelişmekte olan ülke kurlarındaki en güçlü dönem tahminini 3. çeyrekten 4. çeyreğe revize etti. Aralarında Jason Daw ve Phoenix Kalen’in de bulunduğu Societe Generale analistleri tarafından yayınlanan raporda, Fed’in sıkılaştırma döngüsü, Çin büyümesinin uzun dönemli istikrarı, gerileyen volatilite ve gelişen ülkelerde büyüme ivmesi, reel getirinin güçlü seyrini destekleyici faktörler olarak öne çıktığını belirtti.

Raporda, "Spekülatif pozisyonlar doğal görünürken, varlık yöneticilerinin gelişen ülke pozisyonlarını artırmaları için yeterince alan var. Piyasa oyuncuları arasında güçlü dolar döngüsünün henüz tamamlanmadığı ve Fed politikasının sermaye akımlarını bozacağı görüşü yavaş yavaş erise de kısmen varlığını sürdürüyor" değerlendirmesi yapıldı.

Banka, yüksek getirili Meksika Pesosu, Türk Lirası, Brezilya Reali, Güney Afrika Randı ve Hindistan Rupisi'ni tercih ederken, Rus Rublesi ve Endonezya Rupisi'ne bakışının daha az pozitif olduğunu belirtti.

Banka raporunda Dolar/TL tahminlerini de açıkladı. Buna göre; banka 2017'nin ilk çeyreğinde kuru 3,50, son çeyrekte 3,45, 2018'in ilk çeyreğinde 3,50 ve 2018'in ikinci çeyreğinde 3,55 seviyesinde öngörüyor.

Etiketler: SocGen , ubs , tl tahmini
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri