UBS'den TL açıklaması

Türk Lirası alım pozisyonlarında rekor seviyeleri görürken, yabancı kurumlar da ardı ardına TL'nin carry cazibesine ilişkin raporlar yayınlıyor.

Bu hafta SocGen'in raporundan sonra UBS de yüksek carry'nin TL'yi cazip hale getirdiğini belirtti.

UBS stratejistleri TL'nin yapısal olarak ucuz olmadığını ancak artan büyüme ivmesi ve yüksek carry’nin lirayı çekici kılmayı sürdürdüğünü belirtti. Aralarında Manik Narain ve Daniel Waldman’ın da olduğu UBS stratejistleri'nin yayınladığı raporda "Yüksek carry yakın dönemde TL’yi desteklemeyi sürdürecek. Para politikası etkinliği güçlü mali harcama büyümesi ile baskılanıyor” değerlendirmeleri yapıldı.

SOCGEN DE CARRY CAZİBESİNE İŞARET ETTİ

UBS'den önce Societe Generale de carry cazibesi olan gelişmekte olan para birimleri arasında Türk Lirası'nı saymıştı.

Banka gelişmekte olan ülke kurlarındaki en güçlü dönem tahminini 3. çeyrekten 4. çeyreğe revize etti. Aralarında Jason Daw ve Phoenix Kalen’in de bulunduğu Societe Generale analistleri tarafından yayınlanan raporda, Fed’in sıkılaştırma döngüsü, Çin büyümesinin uzun dönemli istikrarı, gerileyen volatilite ve gelişen ülkelerde büyüme ivmesi, reel getirinin güçlü seyrini destekleyici faktörler olarak öne çıktığını belirtti.

Raporda, "Spekülatif pozisyonlar doğal görünürken, varlık yöneticilerinin gelişen ülke pozisyonlarını artırmaları için yeterince alan var. Piyasa oyuncuları arasında güçlü dolar döngüsünün henüz tamamlanmadığı ve Fed politikasının sermaye akımlarını bozacağı görüşü yavaş yavaş erise de kısmen varlığını sürdürüyor" değerlendirmesi yapıldı.

Banka, yüksek getirili Meksika Pesosu, Türk Lirası, Brezilya Reali, Güney Afrika Randı ve Hindistan Rupisi'ni tercih ederken, Rus Rublesi ve Endonezya Rupisi'ne bakışının daha az pozitif olduğunu belirtti.

Banka raporunda Dolar/TL tahminlerini de açıkladı. Buna göre; banka 2017'nin ilk çeyreğinde kuru 3,50, son çeyrekte 3,45, 2018'in ilk çeyreğinde 3,50 ve 2018'in ikinci çeyreğinde 3,55 seviyesinde öngörüyor.