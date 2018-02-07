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UBS stratejistlerinden piyasa açıklaması

Hürriyet Haber
07.02.2018 - 09:50 | Son Güncelleme:

UBS stratejistlerinin raporunda, küresel piyasalarda yaşanan çalkantıyla ilgili olarak piyasaların yatırımcılara kazançların daha ölçülü olması gerektiğini hatırlattığı ifade edildi

UBS stratejistleri Bhanu Baweja ve Yianos Kontopoulos, Salı günkü bir e-posta raporunda küresel piyasalarda yaşanan çalkantıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

 Kurumun stratejistleri, raporda “Piyasalar kısa vadede istikrar kazanmasına karşın, yatırımcılara kazanlarn temposuna yönelik beklentilerin daha ölçülü olması gerektiğini hatırlattı.” şeklinde görüş belirtti.

 Raporda, bu durumun özellikle “Büyüme oranlarının güçlü olmayı sürdürmesine karşın, küresel büyümeye ilişkin sürprizlerin artık genellikle yavaşladığı seviyelere geldiği” bir dönemde geçerli olduğunun altı çizildi.

Etiketler: UBS , strateji , Piyasalar
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