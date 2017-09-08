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UBS Menkul Değerler kapanıyor

Hürriyet Haber
08.09.2017 - 13:18 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 13:20

Türkiye'deki operasyonlarını sonlandırma kararı alan aracı kurumlara UBS Menkul Değerler de eklendi. İsviçre merkezli dünyanın en büyük finans şirketlerinden olan UBS AG'nin Türkiye iştiraki UBS Menkul Değerler faaliyet izni iptali için SPK'ya başvurdu.

Aracı kurum sektöründeki küçülmne devam ediyor. Son olarak Haziran ayında Saxo Capital'in Türkiye'den çıkma kararı almasının ardından bu kez de UBS Menkul faaliyetlerini sonlandıracağını açıkladı.

SPK'ya başvuru yapan UBS Menkul, faaliyet izinlerinin tamamının iptal edilmesini talep etti. Başvurunun uygun görülmesi halinde UBS Menkul sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum olma niteliğini kaybedecek.

Uzun yıllardır Türkiye'de faaliyette olan UBS Menkul, geçtiğimiz yılın başında 'Geniş Yetkili Aracı Kurum’ olarak sınıflandırılmıştı.

Şirket Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri alanında işlem aracılığı, portföy aracılığı, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık ve sınırlı saklama alanlarında faaliyet gösterirken, yan hizmetler alanında da sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması, kredi ya da ödünç verilmesi, döviz hizmetleri sunulması ve genel yatırım tavsiyesi sunulması alanlarında yer alıyordu.

DAHA ÖNCE KİMLER ÇIKTI

Türkiye'de forex ile ilgili düzenlemelerin ardından aracı kurum sektöründeki çıkış hızlanmıştı. Haziran ayının sonunda Saxo Bank’ın Türkiye iştiraki olan Saxo Capital Markets Menkul Değerler faaliyetlerini durdururken, ondan hemen önce Türkiye'nin en eski aracı kurumlarından olan Taksim Menkul faaliyetlerini sonlandırdığını duyurmuştu.

Bu yıl içerisinde ATİG, Referans Menkul, Ekspres Yatırım, Destek Menkul ve XTB Menkul değerler de faaliyetlerine son veren diğer kurumlar olmuştu.

Etiketler: UBS Menkul Değerler , XTB Menkul değerler , Referans Menkul
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