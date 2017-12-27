Ubisoft yapay zekaya odaklanıyor!

Dünyanın en büyük oyun üreticilerinden biri olan Ubisoft, son yıllarda yapay zeka sistemleri üzerinde diğer firmalara önemli bir fark atmış durumda. Yapay zekaları yakından tanıdığımız bir alanda oyun sektörü. Yıllar önce oynadığımız oyunlarda bile yapay zekalar bulunuyordu. Örneğin FIFA 2003'de bilgisayar tarafından oynanan futbolcuların hareketlerini sağlamak için yapay zekalar kullanılıyordu. Ubisoft gibi bazı firmalar, kendi bünyesinde yaptığı araştırmaları bilim dünyasıyla çok fazla paylaşmadı.

Fakat teknoloji ve bilişim sistemlerinin hızlı ilerlemesi Ubisoft'u bilimsel amaçlarla araştıracağı LA Forge kuruluşunu kurmaya itti. Şirket Watch Dogs 2 için San Francisco'nun küçük ölçekli bir haritasını oluşturuyor. Gerçekçi bir kentsel çevre dokusunun sağlanması için, arabalar ve sivil insanlar yapay zeka yazılımlarına bağlanıyor. Ubisoft'un bu kararından anlaşılacağı gibi Watch Dogs 2 gibi önemli oyunları bu kez oyunculara değil, bilim dünyasına pazarlamayı planladığını gösteriyor.