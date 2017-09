Uber'le kan bağışı programı başladı

Uber'in Türk Kızılayı ile başlattığı “Güvenli Kan Temini Programı” kampanyasında binden fazla gönüllü bağışta bulundu. Eylül ayında ise kampanyanın bayram gününe denk gelmesi nedeniyle bağış tarihi tek günden bir haftaya uzatıldı. Bu kapsamda bağışçılar 4 – 8 Eylül tarihleri arasında Uber çağırarak kan merkezlerine ücretsiz olarak gidebilecekler.



Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı Türk Kızılayı işbirliğinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası hakkında şunları söylüyor: “Uber olarak daha önce de Türk Kızılayı ile iyiliklere vesile olması amacıyla çeşitli işbirliklerini hayata geçirdik. Ramazan'da gerçekleştirdiğimiz Gıda yardımı toplama projesi bunlardan en yenisi idi. Kan Bağışı işbirliği bir senelik daha uzun soluklu bir proje oldu ve çok ilgi gördü. Amacımız hem kan bağışı konusunda toplumsal bilinci artırmak hem de insanları bağış yapmaya teşvik etmek. Elde ettiğimiz rakamlar bu beklentimizin karşılıksız kalmadığının bir göstergesi oldu. Böyle yerel işbirlikleri ile Uber teknolojisini kullanarak topluma fayda sağlayacak işlere imza atmaya devam edeceğiz. Kan bağışı kampanyasına katılacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.



"KANVER" promosyon koduyla kan bağışı merkezlerine yolculuklar ücretsiz*

Uber uygulaması ile “Ödeme” sekmesinden “Promosyon ekle” butonuna basıp “KANVER” promosyon kodu eklenerek kan bağışı merkezlerine gidiş ve dönüş yolculukları 40 TL'ye kadar ücretsizdir. Gitmek istenen kan bağışı merkezi adrese girildikten sonra uberXL çağrısı yapılır.



Türk Kızılayı'nın Uber ile ücretsiz yolculuk yapılabilecek kan bağışı merkezleri:



Çapa Kan Bağış Merkezi

Topkapı Mah.Turgut Özal Millet Cad.No:122 Fatih / İstanbul

Kan verme saatleri: Her gün 12:00 - 23:30



Çağlayan Kan Bağış Merkezi

İstanbul Adalet Sarayı C Blok Ana Giriş Katı Çağlayan Şişli / İstanbul

Kan verme saatleri: Hafta içi her gün 13:30 - 22:00



Sultanahmet Meydanı

Kan verme saatleri: Her gün 19:00 - 02:00



Esenler Dörtyol Meydan

Kan verme saatleri: Her gün 18:00 - 02:00



Sultangazi Meydan

Uğur Mumcu Mah. Sultançiftliği Merkez Camii Önü

Kan verme saatleri: Her gün 18:30 - 01:30



Kartal Kan Bağışı Merkezi

Cevizli Mevkii E-5 Yan Yol No:43 Kartal/ İSTANBUL

Kan verme saatleri: Hafta içi her gün 08:00 - 00:30, hafta sonu 12:00 - 23:30



Zeynep Kamil Kan Bağışı Merkezi

Nuh Kuyusu Caddesi No: 56 Üsküdar / İstanbul

Kan verme saatleri: Hafta içi her gün 08:00 -16:30



Kadıköy Meydan Tır

İskele Meydanı Kadıköy Haldun Taner Sahnesi Yanı Kadıköy / İstanbul

Kan verme saatleri: Her gün 11:00 - 19:30



Üsküdar Meydan Tır

Mimar Sinan Mah. Hakimiyeti Milliye Cd. Tarihi / Üsküdar

Kan verme saatleri: Her gün 16:00 - 00:30



Maltepe Sahil Çadır

Maltepe Miting Alanı Süreyyapaşa Caddesi / Maltepe

Kan verme saatleri: Her gün 17:00 - 00:30



Ümraniye Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Çadır

Atatürk Mah. Çavuşbaşı Cad. No:9 Santral Camii Yanı Ümraniye / İstanbul

Kan verme saatleri: Her gün 18:00 - 01:30



Kan bağışını kimler yapabiliyor?

Kadınlar yılda 3 kez, erkekler ise 4 kez kan bağışı yapabiliyor. Kan bağışını, 18 – 65 yaş aralığında ve 50 kg üstünde sağlıklı olan herkes yapabiliyor. Kan bağışı yapmaya giderken nüfus cüzdanının yanınızda bulundurulması gerekiyor. Uber promosyon kodu gidişte olduğu gibi dönüş yolculuğunda da geçerli oluyor.