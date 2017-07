Uber'le bugüne dek 957 yolcu kan bağışında bulundu

Gönüllü kan bağışına destek olmak amacıyla Türk Kızılayı ile bir araya gelen Uber, 14 Haziran'da başlattığı “Güvenli Kan Temini Programı”na desteğe son sürat devam ediyor. Kampanya kapsamında Uber, Türk Kızılayı'na bağış yapmak isteyen herkesi belirlenen kan bağış merkezlerine gidiş ve dönüşte 40'ar TL'ye kadar ücretsiz ulaşım imkanı sunuyor. Haziran ayında başlayan, temmuz ayı itibarıyla da her ayın ilk pazartesi günü gerçekleşmeye başlayan kampanyada, şimdiye kadar toplam 957 yolcu kan bağışında bulundu.



Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, Türk Kızılayı ile yaptıkları işbirliği hakkında, “Uber olarak Türk Kızılayı ile birlikte ortaya koyduğumuz bu projeye gösterilen ilgiden çok memnunuz. Uber olarak kan bağışı konusunda bilinci artırmak ve insanları bağış yapmaya teşvik etmek için başlattığımız bu işbirliği gibi toplumsal fayda sağlayacak işbirliklerine ve sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar kan bağışı kampanyamıza katılan 957 yolcumuza teşekkür ediyor ve şartları uygun olan herkesi 7 Ağustos Pazartesi günü kan bağışına davet ediyoruz dedi.”



Haziran 2018'e kadar her ayın ilk pazartesi günü devam edecek kampanyanın bir sonraki bağış günü 7 Ağustos Pazartesi gerçekleşecek. Kampanya kapsamında tüm yolcular, belirtilen Türk Kızılayı merkezlerine Uber'le kolayca gidip kan bağışı yapılabilecek. Kan bağışları için Uber ile yapılacak gidiş ve dönüş yolculuklarının her biri 40 TL'ye kadar ücretsiz olacak.



Uber'le nasıl kan bağışı yapılıyor?



Bağış yapmak isteyenler, Uber uygulaması “Ödeme” sekmesinden “Promosyon ekle” butonuna basarak “KANVER” promosyon kodunu giriyor. Ardından gidilecek kan bağışı merkezinin adresini uygulamaya girerek uberXL araç çağırıyor. Kan bağış merkezlerine uberXL ile yapılan gidiş ve dönüş yolculuklarının her biri 40'ar TL'ye kadar ücretsiz gerçekleşiyor.