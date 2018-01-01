Uber’in değeri 20 milyar dolar eridi

Yapılan hisse devri anlaşmasına göre Uber’in yaklaşık yüzde 18’i Japon teknoloji devi Softbank ve yatırım şirketi Dragoneer Investment Group’a geçti. Hisselerin yüzde 15’i Softbank’ın iken Dragoneer Investment Group’a ait olan kısmı ise yüzde 3 civarında. Yapılan bu devir anlaşmasında dikkat çeken ayrıntı ise Uber’in piyasa değerinin düşmesi oldu. Paylaşılan bilgilere göre en son yatırımını 68 milyar dolarlık değerlemeyle alan Uber’in piyasa değeri hisse devri anlaşmasından sonra 48 milyar dolara geriledi. Bu da şirketin piyasa değerinin 20 milyar dolar düştüğünü gösteriyor. Uber hisselerinin büyük oranlarda bir araya getirilerek el değiştirmesindeki en önemli amaç, şirketin 2019’da halka arz edilmesi.