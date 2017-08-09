Uber sürücülerinin yüksek fiyat oyunu

Uber, olumlu bir imaj sergileme konusunda zor bir yıl yaşıyor. Sorunlu CEO'su Travis Kalanick'in Haziran'da istifa etmesine rağmen, ücretler ve davalar Uber'e karşı olan olumsuz algıyı daha da güçlendirdi. Uber'in yükselen fiyatlarından zaten şikayet edenler, şimdi karşılaşacakları şeyden pek memnun olmayacak.

Warwick Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada, bir araştırma takımı, Uber'in New York ve Londra'daki sürücülerinin yolculuk paylaşımı sistemini koordine bir çabayla "fiyatları yükseltmek" için kullandığını keşfetti. Yolcular sahte yoğun saatlerde daha yüksek ödemeye zorlanıyorlar. Araştırma takımı New York ve Londra'daki sürücülerle röportaj yaptı, ayrıca UberPeople.net'teki 1.012 blogu inceledi.

Sonuç olarak sürücülerin fiyat yükseltme eylemini tetiklemek için kendi aralarında kullandıkları yöntemler hakkında çokça delil toplandı. Bu yöntemlerden biri, bir bölgede az sayıda araç olduğu izlenimini yaratmak ve yolculuklar için daha fazla ücret almak.

Uber sürücülerinin firmanın bir çalışanı olmamaları ise işi zora sokuyor. Sürücüler firma çalışanı olmadıklarından, yaptıklarından dolayı bir yaptırımla karşılaşmıyor. Çevrimiçi olduklarında herhangi bir şeyi yerine getirme zorunlulukları yok. Sistemde pek çok şekilde çalışabiliyorlar ve bu da bazen müşterilerin ikinci sırada geldiği anlamına geliyor.

Uber, sürücüleri doğrudan şirket çalışanı yapmama konusunda uzun zamandır direniyor. Ama firmanın ileriye gitmesi için bu konudaki tutumunu gözden geçirmesi gerektiği de açık.



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