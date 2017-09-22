Uber Londra’da yasadışı

Londra’nın toplu taşıma ve ulaşım operasyonlarından sorumlu Transport for London, telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber’in lisansının kurumsal sorumluluk eksikliği ve müşterilerin güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle yenilenmemesine karar verildiğini duyurdu. Londra’da “siyah taksi” olarak bilinen geleneksel taksilere alternatif oluşturan Uber, hizmet lisansının yenilenmemesine ilişkin kararı 21 gün içerisinde temyize götürme hakkına sahip. Uber araçları bu süre zarfında başkent Londra’da hizmet vermeye devam edebilecek. Uber’den yapılan açıklamada verilen kararın doğru olmadığı savunularak, “Karar Londra’nın herkese açık olduğunu, ama inovatif şirketlere açık olmadığını gösteriyor” ifadesine yer verildi. Karara ilişkin olarak toplu taşıma ve ulaşım operasyonlarından sorumlu Transport for London’ın (TfL) Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüten Londra Belediye Başkanı Sadık Han, “Kararı tamamen destekliyorum. Eğer Londralıların güvenliğine ilişkin endişe oluşturan bir durum varsa, lisansın yenilenmesi hata olurdu” dedi.