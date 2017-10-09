Uber kullananlara büyük şok: Ekran görüntünüz alınıyor ve...

Ortaya çıkan bir bilgiye göre, Uber uygulamasını App Store'dan indirip kullanan kullanıcılar, Uber'in gözaltında. Güvenlik araştırmacısı Will Strafach tarafından yapılan açıklamaya göre, Uber'in kullandığı bir API, uygulama kapatılsa bile iPhone ekranının kaydını tutuyor.

Söz konusu izin, "com.apple.private.allow-explicit-graphics-priority" isimli özel bir yetkiden geçiyor; yani bununla kullanıcıların, uygulamaya özel bir izin vermek konusunda bilgisi olmuyor. Bununla beraber, iPhone kullanıcılarının ekranı tamamıyla görüntülenebiliyor ve kayıt edilebiliyor.





Apple ve Uber'in daha önce de benzer konularda sorunları ortaya çıkmıştı. Bunun neticesinde de Apple CEO'su Tim Cook, Uber yetkililerini uyarmış ve iPhone kullanıcılarının takip edildiği ortaya çıkarsa, Uber uygulamasının App Store'dan kaldırılacağını söylemişti.

Güvenlik açığının duyurulmasından sonra Uber tarafından açıklama geç kalmadı. Uber yetkilileri, iPhone kullanıcılarının gizliliklerinin ihlal edilmediğini, bahsi geçen kodun herhangi bir şey ile bağlantılı olmadığını söyleyerek, yalnızca daha önce telefonda görüntülenen haritaların, Apple Watch'a gönderilmesine izin için kullanıldığını açıkladı. Bu nedenle API'yi tamamen kaldıracaklarını da ilave eden Uber yetkilileri, ne kadar inandırıcı; bunun cevabını iPhone kullanıcıları ve Apple verecek.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: EN KORKUNÇ iPHONE KILIFLARI