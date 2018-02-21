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    Haberler >Teknoloji>Uber 5-10 yıl içinde uçan taksi hizmeti vermeye başlıyor

    Uber 5-10 yıl içinde uçan taksi hizmeti vermeye başlıyor

    BBC Türkçe
    21.02.2018 - 06:35 | Son Güncelleme:

    Mobil uygulama üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, şirketin uçan taksi hizmetine 5-10 yıl içinde başlamasını öngördüklerini söyledi.

    Khosrowshahi, uçan araçların hesaplı bir toplu ulaşım aracına dönüşmesini beklediğini açıkladı.

    Geçen yıl şirketin başına geçen Khosrowshahi, bu açıklamayı Uber'in CEO'su olarak Asya'ya düzenlediği ilk gezi sırasında yaptı.

    Khosrowshahi, Tokyo'da yatırımcılarla bir araya geldi.

    Japonya gibi Asya ülkeleri ulaşım şirketleri tarafından önemli pazarlar arasında görülürken yasal düzenlemeler sıkıntı yaratabiliyor.

    En son olarak Japonya merkezli telekomünikasyon şirketi Softbank, elindeki hisselere ek olarak Uber'in diğer yatırımcılarından da pay almasıyla şirketin en büyük hissedarı konumuna gelmişti.

    Google da uçan araba peşinde

    Google'ın çatı şirketi olan Alphabet'ın CEO'su Larry Page de uçan araba teknolojisini destekleyen isimlerden.

    Larry Page'in kurduğu uçan araba teknolojisi üreten Kitty Hawk şirketinin CEO'su Sebastian Thrun da en son beş yıl içinde uçan araçların piyasaya çıkabileceğini söylemişti.

    Etiketler: google , uber , uçan araba
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