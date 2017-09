GS maçında bir puana razı olurken dün oynanan Kayserispor maçında 3 puan almayı başardı.



Maça Beşiktaş oldukça hırslı ve istekli başladı.. Daha 2. dakikada Fink' in yaptığı asiste topa mükemmel vuran Şilili oyuncu Rodrigo Tello Kartalı öne geçirdi. Bu gole şapka çıkartılır.. Ülkesinde yaşanan depremi Kadir Has stadına gelen Kayserili futbol severlere yaşattı..



Ataklarına devam eden Beşiktaş 13. dakikada Bobo ile farkı 2' ye çıkartacakken direğe takıldı.. Kayserispor ilk yarıda Beşiktaş kalesinde neredeyse hiç görülmedi.. Sivok' un adını maç boyunca duymadım dersem yalan olmaz.. İbrahim' ler dün gece savunmada iyi görüntü çizdiler.. Ferrari pistte artık.. Her maçın yıldız adaylarından takımı adına. (Beşiktaşın yediği golde hatası bile olsa)



Tello tek başına yaptığı presle kazandığı topu, mükemmel bir pasla Bobo' ya verdi. Bobo bekletmeden Ekrem' e attı ve Kara Kartal farkı 2' ye çıkardı..



İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Beşiktaş, Tello oyundan çıktığı zaman süresine kadar da iyi oynadı.. Tello çok çalıştığı ve yorulduğu maçta, yerini Holosko' ya bıraktı. Ama arkasından yapılan Ernst-Necip değişikliliği Kara Kartalın orta sahadaki gücünün tamamen kaybolmasına yol açtı. 81. dakikada Makakula ile Kayserispor farkı 1' e indirdi..



EYVAH ve korku sesleri Kadir Has Stadında hekemin bitiş düdüğü ile yerini sevince bıraktı.. Kayserispor' da yaşanan inanılmaz düşüşte sanırım Cangele' nin yokluğu çok önemli yer tutuyor..



Zaman zaman eleştirdiğim ve bu sezon gerçekten en iyi maçını çıkaran Tello maçın adamı olurken, Fink, Ekrem ve Bobo' da güzel futbollarıyla göz doldurdular. Beşiktaş Galatasaray ve dün akşam çıktığı Kayserispor maçlarından lige dönüş sinyaller ini verdi.. Umarım güzel futbolunu ligin sonuna kadar sürdürebilirler. Beşiktaş' ın olmadığı bir ligde heyecan olamaz.. Tebrikler Kara Kartal..