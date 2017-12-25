TYT’ye hazırlıkta hangi konulara ağırlık verilmeli? Uzmanlar yanıtladı…

2018 yılından itibaren üniversiteye geçişte uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) hangi konulardan ağırlıklı soru geleceği bilinmiyor. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerse, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) derslere göre soruların konu ağırlığını merak ediyor.

120 SORU CEVAPLAYACAKLAR

TYT’de 40 Türkçe, 20 sosyal bilimler (din kültürü dersinden muaf olanlar için ekstra 5 felsefe sorusu olacak), 40 temel matematik, 20 fen bilimleri sorusu yer alacak. Yani TYT’de adaylar toplam 120 soru çözecek. Ancak bu derslerde özellikle hangi konuların ağırlıklı olacağı öğrenciler için hala soru işareti.

ÖSYM BAŞKANI: MÜFREDAT DIŞI KONU YOK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, TYT’nin geçmiş yıllarda yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) benzeyeceğini ve müfredat dışı konuların kesinlikle sorulmayacağını açıkladı. Uzmanlar da adaylara, YGS’ye hazırlandıkları gibi çalışabileceklerini söylüyor. Biz de uzmanların yardımıyla YGS’de son 8 yılda çıkan soruların konularını derledik. TYT’ye hazırlanan adaylara fikir verebilecek olan bu konular şöyle:

MATEMATİK:

Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Rasyonel Sayılar

OBEB-OKEK

Çarpanlara Ayırma

Üslü Sayılar

Denklem Çözme

Basit Eşitsizlikler

Bölünebilme

Mutlak Değer

Oran-Orantı

Kümeler

Olasılık

Polinomlar

Parabol

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Fonksiyonlar

Problemler

Permütasyon-Kombinasyon

İstatistik

GEOMETRİ:

Dik Üçgen

Açı-Kenar Bağıntıları

Diktörtgen

Kare

Eşkenar Dörtgen

Daire

Düzgün Altıgen

Çokgenler

Yamuk

Katı Cisimler

Çember-Daire

Analitik Geometri

Vektörler

Grafik Okuma

FİZİK:

Fiziğin Doğası

Kuvvetler

Madde ve Özellikleri

Isı ve Sıcaklık

Optik

Ses

Basınç

Basit Makinalar

Kaldırma Kuvveti

Hareket

Dinamik

Kütle Merkezi

İş Enerji

Elektrik Akımı

Mıknatıs

Transformatör

Elektrostatik

KİMYA:

Madde ve Özellikleri

Atomun Yapısı

Periyodik Tablo

Kimyasal Denklemler

Bileşikler

Çözünürlük

Kimya Kanunları

Karışım

Kimyasal Değişmeler

Kimyasal Bağlar

BİYOLOJİ:

Canlıların Ortak Özellikleri ve Temel Bileşenleri

Hücrenin Yapısı

Hücre ve Madde Geçişleri

Ekoloji

Nükleik Asitler ve Protein Sentezleri

Sınıflandırma ve Canlı Grupları

Duyu Organları

Virüsler-Bakteriler

Enzimler

Bitki Biyolojisi

Bitki Fizyolojisi

Kalıtım ve Evrim

Üreme ve Gelişme

Hücre Bölünmeleri

Biyoteknoloji

Metabolizma, Solunum ve Fotosentez

Sistemler

TÜRKÇE:

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragraf

Anlatım Bozuklukları

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Dil Bilgisi

Ses Olayı

TARİH:

Tarih Bilimine Giriş

İlk Çağ Medeniyetleri

İslam Öncesi Türk Tarihi

İslam Tarihi

Türk İslam Tarihi

Türkiye Tarihi

Beylikten Devlete Osmanlı

Türkiye Selçuklu devleti

Dünya Gücü Osmanlı

Yeni ve Yakın Çağda Avrupa

Osmanlı Devletinin Arayış Yılları

18. yy da Değişim ve Diplomasi

En Uzun Yüzyıl

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

20. yy da Osmanlı Devleti

Birinci Dünya Savaşı

Mondros, İşgaller ve Cemiyetler

Kurtuluş Savaşına Hazırlık

Birinci TBMM Dönemi

Kurtuluş Savaşı

İkinci TBMM Dönemi ve İç Politika

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Jeopolitik Konum

Atatürk Devrimleri

Türk Dış Politikası

İnkılaplar

Atatürk Dönemi Dış Politika

Milli Güç ce Türkiye'ye Yönelik Tehditler

COĞRAFYA:

Coğrafi Konum

Dünyanın Şekli ve Hareketleri

Harita Bilgisi

İklim Bilgisi

Su-Toprak-Bitki

İç ve Dış Kuvvetler

Rüzgarlar

Nüfus ve Yerleşme

Ekonomik Faaliyetler

Ortak Payda: Bölge

Ulaşım Yolları

Coğrafyanın Bölümleri

Doğal Afetler

Doğa, Çevre ve İnsan

FELSEFE:

Felsefenin Alanı

Bilgi Felsefesi

Bilim Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Sanat Felsefesi

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:

İslam Düşüncesinde Tasavvuf

Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

Hz. Muhammed S.A.V

Vahiy ve Kuran Yorumları

Kuran'ın Anlaşılması ve Kavranması

İncil ve Kuran'ın Ortak Noktaları

Alevilik ve Bektaşilik