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    Twitter'dan Rusya'ya şok... Moskova'dan jet yanıt

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 19:19 | Son Güncelleme:

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Twitter'ın RT ve Sputnik'e yönelik reklam engelleme kararının Rus medyasını engellemeye yönelik olduğunu belirtti ve bu karara cevap verileceğini açıkladı.

    Twitter, RT ve Sputnik'in sahip olduğu tüm hesaplardan gelen reklamları engelleme kararı aldığını açıkladı.

    Twitter'dan yapılan açıklamada, Russia Today (RT) ve Sputnik'in sahip olduğu tüm hesaplardan gelen reklamları kaldırmaya yönelik karar alındığı belirtildi.

    Açıklamada, "Bu karar, 2016 ABD seçimlerine yönelik yaptığımız geçmiş çalışmamıza ve ABD istihbaratının, RT ve Sputnik'in Rusya hükümeti adına seçime müdahale etme girişiminde bulunduğuna dair sonucuna dayanıyor. Bu karar kolay alınmadı ve bu adımı, Twitter'daki kullanıcı deneyiminin güvenirliğini korumaya yardım etmek için bağlılığımızın bir parçası olarak atıyoruz" ifadelerine yer verildi.

    RUSYA'DAN TEPKİ

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Twitter'ın RT ve Sputnik'e yönelik reklam engelleme kararının Rus medyasını engellemeye yönelik olduğunu belirtti ve bu karara cevap verileceğini açıkladı.

     

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