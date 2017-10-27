Twitter'dan Rus basın kuruluşlarının reklamlarına yasak

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu kuruluşlara ait tüm hesapların Twitter üzerinden reklam veremeyeceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"ABD İstihbarat Grubu'nun yaptığı araştırmanın sonucuna göre, Russia Times ve Sputnik, Rus hükümeti adına 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale etme girişiminde bulunmuştur. Bu, Twitter'da istemediğimiz bir şeydir. Yürüttüğümüz iç soruşturmanın ardından, Russia Times ve Sputnik'in sahip olduğu bütün hesaplardan reklam alınmayacaktır."

Açıklamada ayrıca, Russia Times'ın Twitter üzerinden reklam vermeye başladığı 2011'den beri şirketin elde ettiği 1,9 milyon dolar gelirin ABD başkanlık seçimleri hakkında yürütülen araştırmalara bağışlanacağı bildirildi.

Twitter, 28 Eylül'de yaptığı açıklamada, Russia Today'in geçen sene ABD'de reklamlar için 274 bin 100 dolar (1 milyon 43 bin Türk lirası) harcadığı ve Russia Today ile bağlı üç farklı Twitter hesabından toplam bin 823 paylaşım yapıldığını duyurmuştu.

Ayrıca, açıklamada, bir diğer sosyal medya firması Facebook'un Rusya merkezli aldığı hesapların yaklaşık 450'sinin incelendiği ve bunların 22'sinin Twitter hesaplarıyla örtüştüğü kaydedilmiş, Twitter'da ilintili olan 179 hesap daha bulunduğu belirtilmişti.