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    Twitter’dan nefret mesajı, işinden etti

    AA
    06.09.2017 - 12:45 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 12:45

    İspanya’da sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yayınladığı mesajda bir siyasetçiye hakaret eden kadın, çalıştığı şirkette işten çıkarıldı.

    ULUSAL basına göre, liberal Ciudadanos Partisinin Katalonya özerk yönetimindeki başkanı Ines Arrimadas’ı kastederek sosyal medya hesabından, “Umarım sana bu akşam grup halinde tecavüz ederler” ifadesinin yer aldığı hakaret içerikli mesaj atan Rosa Maria Puigpinos adlı kadın işinden kovuldu.
    Kadının çalıştığı şirketten yapılan açıklamada, söz konusu yorumun kabul edilemez olduğu belirtilerek Puigpinos’un işine son verildiği bildirildi.

    Twitter’dan nefret mesajı, işinden ettiInes Arrimadas

    SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
    Hakarete maruz kalan Katalan siyasetçi Ines Arrimadas da “Burada açık bir nefret var. Sadece benim için değil, tecavüze uğramış tüm kadınların haklarını savunmak için bu kadın hakkında suç duyurusunda bulunacağım” diyerek avukatının yasal işlemleri başlattığını duyurdu.
    İspanya’daki çok sayıda siyasetçi de Arrimadas’a destek veren mesajlar yayınladı. Ülkede sosyal paylaşım sitelerinde benzer olaylar sık sık yaşanıyor. Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, tecavüzle tehdit edildiği bir mesajın ardından savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
    Katalonya Başkanı Carles Puigdemont’a da Facebook üzerinden, “Arabasına bomba konulmalı” ifadesi içeren bir paylaşım gönderilmiş, Puigdemont bu kişinin özür dilemesiyle konuyu kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

    Etiketler: Rosa Maria Puigpinos , Ines Arrimadas , ispanya
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