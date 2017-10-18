Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Twitter'dan markalara yönelik önemli yenilik

    Twitter'dan markalara yönelik önemli yenilik

    Hürriyet Haber
    18.10.2017 - 08:36 | Son Güncelleme:

    Twitter, Video Web Sitesi Kartı'nı tanıttı. Bu format, markalara Twitter’da videonun gücünü kullanarak, hedef kitlelerinde merak uyandırmayı ve böylece onları kendi web sitelerine çekmesine imkan tanıyor.

    Kullanıcılar, markalardan her geçen gün daha fazla kişiselleştirilmiş etkileşimler bekliyor. Bu bağlamda Twitter, markaların yayınladığı videoyu izleyerek ilgili konu hakkında daha fazla bilgi edinmek veya anında harekete geçmek için kullanıcıları markanın web sitesine çekmeyi başaran yepyeni bir format olan Video Web Sitesi Kartı’nı duyurdu. Bu yaratıcı format, markalara Twitter’da videonun gücünü kullanarak, hedef kitlelerinde merak uyandırmayı ve böylece onları kendi web sitelerine çekmesine imkan tanıyor. Hayranların ilgisi video ile sona ermeden web sitesine yöneliyor.

    Twitterdan markalara yönelik önemli yenilik

    Bir marka, kullanıcıları Twitter’da yayınladığı yaratıcı bir videonun gücüyle web sitesine çeken Video Web Sitesi Kartı’nı, First View’ün yüksek erişimi ile birleştirmek isteyebilir. Bu doğrultuda, bu birleşme bir ürün lansmanını duyurmak, gezginleri bahsi geçen tatil lokasyonu hakkında daha fazla bilgi almak için yönlendirmek veya yeni bir video oyunun satışlarını artırmak üzere oyun oynamaya davet etmek için kullanılabilir. Video Web Sitesi Kartı, tüketicinin içerikle etkileşime geçmesi, içerik hakkında daha fazla bilgi alması ve bundan diledikleri şekilde faydalanması önünde bulunan engelleri kaldırıyor.

    Etiketler: sosyal medya , internet
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri