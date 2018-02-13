Twitter’dan Kış Olimpiyat Oyunları’na özel hashtag ve emoji

2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla başladı ve sporseverler Pyeongchang Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşen görkemli açılış seramonisini izlemek ve yorumlamak üzere Twitter’a kilitlendi.





Tüm dünyadan pek çok sporseverin olimpiyatlara özel çok sayıda tweet paylaştığı Twitter’da olimpiyat konuşmalarına dahil olmak ve çok daha fazla kişiyle etkileşime geçmek oldukça kolay. #PyeongChang2018 ve #Olympics hashtagiyle kış olimpiyatlarına ilişkin daha kolay arama yapabilir ve daha fazla kişiyle Twitter üzerinden iletişime geçebilirsiniz.