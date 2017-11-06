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    Twitter’dan iklim değişikliğine çok özel emoji

    Hürriyet Haber
    06.11.2017 - 13:27 | Son Güncelleme:

    Birleşmiş Milletler İklim Değişimi Konferansı için yaratılan emoji, konferansa özel #COP23 hashtagiyle birlikte kullanılabiliyor.

    6-17 Kasım tarihlerinde Almanya’nın Bonn şehrinde Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Değişimi Konferansı, dünya liderlerini ve bu alanda söz sahibi savunucuları bir araya getirirken, Twitter da bu önemli etkinliğin herkes tarafından daha aktif bir biçimde tartışılmasını sağlamak amacıyla etkinliğe özel bir emoji yarattı. Konferansa özel #COP23 hashtagiyle birlikte kullanılabilen emoji, #COP23 logosunun bir yansıması olarak dikkat çekiyor. 

    #COP23 hashtagi sayesinde konferans hakkında Twitter’da konuşmalara dahil olmak çok daha kolay.
    Twitter’dan iklim değişikliğine çok özel emoji
    Twitter EMEA Kamu Politikası ve İletişim Başkan Yardımcısı Sinéad McSweeney konuyla ilgili, "Twitter, günün önemli konularını ve haberlerini tartışmak için en uygun yeri temsil ediyor. Vatandaşlar, politikacılar ve ünlüler, küresel önem taşıyan konular hakkında kendi seslerini duyurarak Twitter’da görüşlerini herkesle paylaşabiliyor ve birbirleriyle etkileşim kurabiliyor. İnsanlar, inandığı şeyleri savunmak için Twitter’ı kullanıyor ve bu emoji # COP23'teki sohbeti daha da renkli hale getiriyor" dedi.

    COP23 Başkanlık Sekreterliğinin Yürütme Sorumlusu John Connor yaptığı açıklamada, "Şu an her zamankinden çok daha fazla, dünyanın her köşesinden toplumun her kesiminden farklı sesler, iklim değişikliği konusunda biraraya gelmek için sosyal medyayı kullanıyor. COP23 logosunu resmeden Twitter emojisi, Fiji gibi gelişmekte olan küçük bir devletin iklim değişikliğine karşı savunmasızlığını yakalıyor. Bu emoji, hareket etme gücü ve arzusu içinde bulunan herkes arasında büyük birliktelik sağlamak için birleşme çağrımızın aciliyetini güçlendiriyor” dedi.

    Etiketler: sosyal medya , internet
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