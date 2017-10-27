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    Twitter'dan Cadılar Günü emojisi!

    Hürriyet Haber
    27.10.2017 - 14:49 | Son Güncelleme:

    Bu yılın Cadılar Bayramı hızla yaklaşıyor. Yaşanan her şey gibi, yaşandığı anla eş zamanlı olarak Twitter’da da konuşuluyor. İşte Twitter'ın Cadılar Bayramı emojisi...

    Twitter kullanıcıları kostümlerini, ürpertici hayalet hikayelerini, en sevdikleri korku filmlerini ve 31 Ekim’deki Cadılar Bayramı için hazırladıkları eğlenceli tüm planları Twitter’da paylaşıyor.

    Bu ay, şu ana dek Cadılar Bayramı ile ilgili tüm dünyada neredeyse 13 milyon Tweet atıldı.

    2017’nin Cadılar Bayramı’nı kutlamak için Twitter da “tüyler ürpertici” bir emojiyi kullanıcılara sundu. Emojiyi aşağıdaki hashtagleri kullanarak aktif hale getirebilirsiniz.
    Twitterdan Cadılar Günü emojisi
    #Halloween
    #Halloween17
    #HappyHalloween2017
    #HappyHalloween17
    #HappyHalloween
    #Halloween2017
    #boo

    Etiketler: hallowen
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