Twitter'dan Cadılar Günü emojisi!

Twitter kullanıcıları kostümlerini, ürpertici hayalet hikayelerini, en sevdikleri korku filmlerini ve 31 Ekim’deki Cadılar Bayramı için hazırladıkları eğlenceli tüm planları Twitter’da paylaşıyor.



Bu ay, şu ana dek Cadılar Bayramı ile ilgili tüm dünyada neredeyse 13 milyon Tweet atıldı.



2017’nin Cadılar Bayramı’nı kutlamak için Twitter da “tüyler ürpertici” bir emojiyi kullanıcılara sundu. Emojiyi aşağıdaki hashtagleri kullanarak aktif hale getirebilirsiniz.



#Halloween

#Halloween17

#HappyHalloween2017

#HappyHalloween17

#HappyHalloween

#Halloween2017

#boo