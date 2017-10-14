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    Twitter'dan 5 soru

    ANKARA
    14.10.2017 - 00:56 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “İdlib’deki her şehidin hesabını benim vereceğimi söyleyecek kadar gafil, cahil olan bu insanlarla konuşacak bir şeyimiz yok” sözlerine, Twitter üzerinden yanıt verdi.

    “Sevgili Erdoğan, benim söylediklerimi anlayacak kıratta değilsin. Çünkü söylediklerimi anlaman için önce düşünmeyi ve istişare etmeyi öğrenmen gerekiyor” tepkisini gösteren Kılıçdaroğlu, şu mesajları paylaştı:

    “Şimdi, sana o imkânı da veriyorum. Aşağıdaki 5 soruya cevap vermeyi dene. O zaman zorunlu olarak düşünecek ve benim söylediklerimi daha iyi anlayacaksın...

    -Durup dururken Türkiye’yi Suriye bataklığının bir parçası haline kim getirdi?
    -Dostu Esad olanın, nasıl oldu da bir süre sonra düşmanı Esed oldu?
    -Kimin zamanında Suriye’deki kendi topraklarımızdan Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırmak zorunda kaldık?
    -Suriye’ye girecek ve 24 saatte Şam’daki Emevi Camii’nde namaz kılacaktık. Nasıl oldu da tam tersi gerçekleşti ve 4 milyon Suriyeli Türkiye’ye girdi?
    -Türk askerinin İdlib’e girme ve Esad’ın yanında yer alma stratejisi kime ait? Bu kimin yanlış stratejisinin çöktüğünü gösteriyor?”

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , Twitter , gazetehaberleri
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