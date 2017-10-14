Twitter'dan 5 soru

“Sevgili Erdoğan, benim söylediklerimi anlayacak kıratta değilsin. Çünkü söylediklerimi anlaman için önce düşünmeyi ve istişare etmeyi öğrenmen gerekiyor” tepkisini gösteren Kılıçdaroğlu, şu mesajları paylaştı:



“Şimdi, sana o imkânı da veriyorum. Aşağıdaki 5 soruya cevap vermeyi dene. O zaman zorunlu olarak düşünecek ve benim söylediklerimi daha iyi anlayacaksın...



-Durup dururken Türkiye’yi Suriye bataklığının bir parçası haline kim getirdi?

-Dostu Esad olanın, nasıl oldu da bir süre sonra düşmanı Esed oldu?

-Kimin zamanında Suriye’deki kendi topraklarımızdan Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırmak zorunda kaldık?

-Suriye’ye girecek ve 24 saatte Şam’daki Emevi Camii’nde namaz kılacaktık. Nasıl oldu da tam tersi gerçekleşti ve 4 milyon Suriyeli Türkiye’ye girdi?

-Türk askerinin İdlib’e girme ve Esad’ın yanında yer alma stratejisi kime ait? Bu kimin yanlış stratejisinin çöktüğünü gösteriyor?”



