Twitter'da rektör ve öğrenciler arasında gülümseten diyaloglar

Rektör Kar, her türlü sorunlarını sosyal medya üzerinden kendisine ileten öğrencilerine tek tek cevap veriyor. @muhsinkar Twitter hesabından kendisine ulaşan öğrencilerinin istek ve şikayetlerine kısa sürede yanıt veren, onlarla sıcak diyaloglar kuran Prof. Dr. Muhsin Kar, yine öğrencilerden gelen tuhaf soruları dahi cevapsız bırakmıyor.

Verdiği cevaplar ve öğrencileriyle arasında geçen sempatik diyaloglarla sosyal medya fenomeni olmaya aday Rektör Muhsin Kar’ın o gülümseten diyaloglarından bazıları şöyle;

'Hocam kalbimiz final haftası büt büt atıyor' diye yazan öğrenciye Rektör Kar, ’Korkunun ecele faydası yok’ dedi. ’Hocam finaller beni evliliğe itekliyor acil taktik’ diye tweet atan öğrenciye Rektör Kar'ın cevabı ’Orası da çıkmaz sokak’ oldu. Diğer bir mesajda ise bir kız öğrenci ’Hoca final dönemi mola verirken kendimi bir anda gelinlik modeli bakarken buluyorum. Ruh sağlığım bozuluyor’ diye yazdı, Rektör ise ’Buradan birilerine subliminal (kişinin bilinçaltına gönderilen gizli mesaj) mesaj mı var?’ diye cevap verdi.